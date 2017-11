La tía Adela conquista a los millennials

Publicidad

En 2002 era la Big Sister de la televisión abierta; hoy, bromea Adela Micha, es “la tía” de los millenials, un público al que se abrió en mayo pasado, cuando estrenó en YouTube su canal Saga LiveSeis meses después, con 137 mil suscriptores en YouTube y más de 812 mil seguidores en Facebook, comenzó anoche un reto: 12 horas de transmisión en directo desde su plataforma, con el apoyo de invitados de distintos ámbitos, entre ellos, las agrupaciones Urban 5 y La Sonora Santanera, todo desde un hotel de Paseo de la ReformaLa periodista de 54 años, quien salió de Televisa en diciembre del año pasado, dice en entrevista que busca ahora más por casualidad que por causalidad llegar a un nuevo público, los millennials, así como a las generaciones que le pisan los talones“Yo estoy tan agradecida con el público que me sigue y con gente que ha confiado en mi proyecto que no hemos recibido un solo no como respuesta a una invitación, estoy muy contenta por esoLas circunstancias me obligaron a tener que reinventarme, a salir de mi zona de confort y lo que puedo decirte es que lo hice con mucha ilusión y con mucha pasión”, afirmaMicha se dice sorprendida por el número de seguidores que tiene en las redes sociales, pues ella no creció con ellos“Me siento de verdad muy cómoda en este medio, no siento que estoy a la fuerza, a pesar de que no soy evidentemente millennial, soy la tía Adela, pero me siento muy cómoda y me siento muy bien recibida por los que usan las redes sociales como su principal fuente de información“Di este brinco porque por un lado las circunstancias me obligaron, por otro lado, te confieso, con cierto miedo y temor a no ser aceptada por este otro mundoPorque es un animal y un monstruo completamente distinto, tiene sus características, sus propias exigencias, así que estoy agradecida con las audiencias porque hay unos que me siguen y hay otros que me han descubierto; estoy muy contentaHa tenido un éxito que me ha sorprendido mucho”Este mundo cibernético, reconoce, tiene características muy distintas a las que ella trabaja, como Televisa, donde era parte del engranaje“Esta es una empresa mía donde haces un poco tus planes y dices en determinado tiempo: vamos a tener tantos usuarios, en finY ha crecido muchísimo en muy poco tiempo”La periodista explica que, si bien la plataforma ya existía con anterioridad, no había podido desarrollarla como ella quería debido a todos los compromisos que tenía en otros medios, cosa que ha cambiado y que ahora le permite dedicarle “tres cuartas partes de su tiempo”Ahora, por los sillones de Saga Live lo mismo se ha sentado Miguel Ángel Mancera y Omar Fayad, que a las integrantes de JNS o los youtubers Luisito Rey y Mario Aguilar“Lo más interesante de este programa, cuando menos a mí lo que más me ha cautivado y me ha resultado tan fascinante es que es muy sorpresivoJuntamos a gente que no tiene nada que ver una con las otra, pero al final todos somos mexicanos, todos tenemos algo que compartir, que comentar en la vida”Más invitadosPero por Saga todavía faltan invitados por pasar, y uno de ellos es el presidente Enrique Peña Nieto“Por supuesto que está hecha la invitación, también a Emilio Azcárraga Jean y ojalá que el Presidente se preste a una cosa de éstas porque creo que esto te hace ser mucho más auténtico y mucho más orgánicoComo no tienes esta presión de: ponme polvo, a ver la iluminación, a ver si me veo bien, pues te hace ser más natural”Micha señala que su forma de ser y su lenguaje no son los mismos con los que mucha gente la ha visto en otros formatos pero es porque así se lo permite esta plataformaSobre la posibilidad de trasladarlo a televisión abierta, Adela tiene clara la respuesta“Televisa siempre ha sido mi casa, acabé en muy buenos términos, quiero mucho a todos los ejecutivos y con algunos tengo una relación entrañable, pero yo creo que en este caso, insisto, cada medio tiene necesidades y exigencias distintasNo me podría llevar el Saga Live a la televisión, no estoy diciendo que nunca regresaría a la televisión, pero no sería con este mismo productoTendría que ser otro con un lenguaje distinto”La periodista, quien trabajó durante más de 30 años en la televisión tradicional, en noticieros como Eco, Las noticias por Adela y La entrevista con Adela, espera que ésta sea la primera de muchas ediciones de Saga Live en web, a la que se sigan sumando colaboradores“La verdad es que somos un gran equipo de trabajoEstamos acostumbrados al trabajo rudo y fuerte; durante muchos años editábamos en la madrugada, nos amanecía, en finEstamos muy entusiasmados, yo estoy muy contenta porque veo a todos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo de esta ocurrencia mía con la que les llegué alguna tarde¿Por qué? Para divertirnos y entretener al auditorio porque mientras yo esté divertida me quedo despierta”