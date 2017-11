Tony Bravo habla del caso de su hija: “Es una película de horror”

Publicidad

El actor Tony Bravo habló del caso de su hija María Elizabeth, acusada de homicidio en contra de Vicente Vargas, quien era su pareja sentimentalEn el programa "Hoy", Bravo calificó todo lo ocurrido como "una película de horror”, y lamentó la desinformación sobre lo sucedido, aseguró que su hija sólo se defendió ante las amenazas y las agresiones de Vicente, quien no era esposo de su hija, sino su pareja que había conocido apenas meses atras através de FacebookEl actor, que se retiró de la escena pública hace tiempo, contó que durante algunos meses, Vargas y María mantuvieron un romance cibernético y por llamadas telefónicas, hasta que ella le compró un boleto de avión a él para que viajara a la ciudad de Puebla y así se diera el primer encuentro en personaBravo, narra que desde su llegada a México, Vargas se mostró muy controlador con su hija: "Todo ese amor empezó a cambiar, le controlaba el coche, le controlaba el celular"Luego, a pocos días de que Vicente llegara a Puebla, ocurrió el pleito en el departamento en el que recién se habia cambiado a vivir María ElizabethTony Bravo detalla que el hombre se puso muy violento con su hija, rompió varias botellas, la mordió hasta "casi arrancarle un dedo", después la amenazó con contagiarla de VIH, matarla y luego violar a una de sus hijas, “él la empezó a agredir, ella se defendió”, dijo el actorBravo desmintió la información que circula en redes sociales sobre que María Elizabeth propinó 60 puñaladas a Vicente Vargas, agregó que ya fue confirmado que Vargas era portador de VIH y que la investigación en Puebla está en curso, así como otra a la par en Estados Unidos"Me siento como en una pesadilla, no puedo creer lo que pasó, somos una familia normal, no había de dónde, ella actuó en defensa propia”, finalizó el actorrad