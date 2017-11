Atentan contra la campaña de promoción de AM Hidalgo

Publicidad

Un ataque al grupo editorial AM fue denunciado ayer en la Procuraduría General de Justicia, porque manos anónimas desmontaron y robaron seis anuncios espectaculares que anunciaban la campaña de lanzamiento del diario digital AM Hidalgo.Los anuncios que desparecieron ayer en la madrugada, se encontraban instalados sobre avenidas primarias de Pachuca y Mineral de la Reforma.Las investigaciones en torno a este atentado, se realizan a partir del acta 12-2017-15604 en la Procuraduría General de Justicia del Estado.Lemas como “El periódico más comprado porque no se vende”, “2014 Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter”, “siete millones de visitas en nuestro sitio” fueron los desaparecidos en las lonas robadas.De manera coincidente, fueron sólo retiradas las lonas que hacían mención al AM Hidalgo, puesto que las de otras campañas no fueron tomadas en cuenta.La base de un anuncio, así como el terreno donde se encuentra colocado también sufrió actos de vandalismo al ser colocados letreros y pintas poco entendibles. A espaldas del fraccionamiento Juan C. Doria se observan los daños.Jesús Portillo director de Comunicación Social del ayuntamiento de Pachuca, advirtió vía telefónica que “no tenemos porqué bajarlo, no es nuestra jurisdicción. En caso de que existieran videos podrían tener acceso sin problema alguno. Estoy noventa, cien por ciento convencido de que no fue gente del ayuntamiento”.