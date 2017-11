Mejorar servicios de salud lleva tiempo, dice diputada

Publicidad

La diputada local, Erika Saab Lara, señaló que los exhortos, iniciativas y propuestas para mejorar los servicios de salud tienen "eco" en gobierno estatal pero su instrumentación no es inmediata, en relación a casos de dos mujeres indígenas que presentaron complicaciones en el parto derivado de la atención médica en nosocomios de la Huasteca.El 8 de noviembre una mujer de origen indígena acudió a la Clínica Rural número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social localizada en Huejutla, porque sentía contracciones pero los médicos le pidieron regresar a su casa, horas después, fue informada que la bebé murió en el vientre.Un mes antes, el 5 de octubre, una mujer indígena dio a luz en vía pública luego que personal médico del Hospital Ilusión localizado en Tlanchinol, consideró que no presentaba la dilatación adecuada.Para la diputada, representante del distrito tres, los resultados de la labor legislativa "no se sienten de un día para otro".Con Hidalgo ocupando el tercero en mortalidad materna, Saab Lara aseguró que el gobierno estatal tiene disposición de trabajar "de la mano con el Congreso" y mejorar los servicios de salud.