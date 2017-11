Policía debe evitar tala clandestina en Las Palomas

Publicidad

Las 60 hectáreas de la Quinta Las Palomas no son una ínsula de excepción para que las policías las resguarden y preserven la riqueza biótica, aun cuando se encuentran confiscadas, consideró Marco Moreno Gaytán, dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense.Rechazó de primera instancia que su estatus legal no es cheque en blanco para que los talamontes estén terminando con esta extensión de tierra que hace nueve años fue cateada y confiscada por la Procuraduría General de la República al presunto narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada.Indicó que lejos de meter policías a una extensión tan grande, se deben considerar esquemas colaborativas entre los tres órdenes de gobierno que permitan en su momento evitar daños ambientales.En la entrega de ayer, AM Hidalgo recogió versiones de los vecinos en torno a la devastación que taladores han realizado en amplias zonas aprovechando que nadie resguarda o puede reclamar.Moreno indicó que este tipo de casos deben ser tomados en cuenta para escalar en el nivel organizativo de los gobiernos y, entonces sí, ser eficaces en todo momento.Y citó este caso como ejemplo en donde El Rey Zambada se encuentra en proceso frente a las autoridades de los Estados Unidos luego de haber solicitado su extradición.