Convocatoria de la FEPADE se pospone por falta de quórum

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por falta de quórum, debido a un vacío de legisladores del Partido del Trabajo (PT), el Senado no aprobó la convocatoria con las bases y requisitos para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, depuesto el pasado 20 de octubreAl momento de la votación en el pleno sobre la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la bancada petista, que coordina Manuel Bartlett, aprovechó las ausencias de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), permaneció en el salón de plenos, no votóEl tablero registró 60 votos, 57 a favor, tres abstenciones —Héctor Larios, Ernesto Ruffo y Silvia Martínez (PAN)— para la propuesta de la JucopoPor lo que al no haber quórum de 65 senadores, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, dio por concluida la votación y cerró la sesión, ante los aplausos de los petistas, quienes minutos previos corearon: “¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!”, al ver el resultado del tableroEl coordinador del PRI, Emilio Gamboa dijo que su bancada y la del PVEM estuvieron presentes, por lo que pidió dejar constancia de que hay senadores que no quieren seguir con el proceso del fiscal de delitos electorales“Quiero que quede constancia que el PRI y el Partido Verde sí estábamosAquí se demuestra que no tenemos mayoría y que los señores que tienen mayoría, no quieren que siga el procedimiento sobre la FEPADE”De acuerdo con senadores consultados del PT, decidieron no votar para exhibir el “acuerdo” entre las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM en la elección del fiscal de delitos electoralesEl coordinador del PT, Manuel Bartlett, expresó que su bancada votaría en contra porque la convocatoria está “amañada para elegir a un fiscal que les guste”, con base en el reparto de posiciones entre los partidosAcusó que antes de terminar con el proceso de objeción sobre la destitución de Santiago Nieto, el PAN y PRD pactaron aceptar la convocatoria del PRI que permite un proceso ocultoAseguró que se está fraguando el inicio de un fraude electoral para los comicios del próximo año“El inicio del fraude electoral del 88 (sic) ya se dio, el fraude que están fraguando y preparando con todas sus piezas para la elección en curso, ya se dio con el despido del fiscal Nieto, ahí se empezaron a preparar las piezas para tener un fiscal a modo, no les gustó Nieto y, no solamente lo destituyeron, sino que lo presionaron, lo obligaron a firmar una carta, que tenemos los datos de cómo fue, como el peor de los regímenes fascistas”La senadora Layda Sansores, dijo que la convocatoria “es el anuncio de una mala película con ponencias, pasarelas, las sesudas preguntas de los senadores, donde al final un puñado de iluminados de la Jucopo, sin el coordinador de PT-Morena, escogerán sólo uno que será votado en el Pleno”El vicecoordinador político de PT, Miguel Barbosa, señaló que el régimen de nombramientos del Senado no satisface a la sociedad, porque no hay confianza en las designacionesRecordó que la propuesta del PT incluía la participación de un Comité de Seguimiento Ciudadano, junto con la Comisión de Justicia, que hicieran el análisis de quienes se registrenEl coordinador del PRD, Luis Sánchez, rechazó que haya un acuerdo con el PRI para emitir la convocatoria, sino que fue una propuesta de la Jucopo, donde a propuesta de su bancada le integraron elementos para que el proceso sea más transparente y evitar el conflicto de interés en el nombramiento