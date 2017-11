Publicidad

Para variar, los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ya sean elegidos por dedazo o por concurso, mantienen un espíritu pretencioso en eso del presupuesto, puesto que tan sólo en viáticos nacionales piden un millón de pesos, en material didáctico más de 8 y así sus quemadas ansias por gastar dinero. La chamusquina social viene cuando no asisten a las urnas ni siquiera la mitad de los empadronados.Francisco Xavier comenzó a dorar sus ansias rumbo a la próxima contienda, primero con un video dedicado a los dirigentes de los partidos a quienes pidió tener acuerdos y formar el frente opositor, ahora les manda otro para que no caigan en provocaciones del gobierno y definan perfiles limpios. Sólo son exhortos y desecha la posibilidad de buscar en este momento una candidatura, vamos con este mandamás de la democracia.Quien ya no ve la puerta es el titular de la Comisión de los Derechos Humanos, José Alfredo Sepúlveda Fayad, quien tiene que soportar una chamuscada burocracia que impide cumplir la tarea encomendada. El séquito de empleados heredados de otras gestiones, encabezado por Víctor Austria ha motivado vergonzosas actuaciones como la deprimente convocatoria para buscar titular de comunicación social, que fue lanzada sin su conocimiento.