Pobladores presionan para firmar ley de ingresos en Atitalaquia

Bajo presión social, los regidores de Atitalaquia aprobaron el proyecto de ley de ingresos que la presidenta municipal presentó desde hace varios días, con esto, la recaudación del municipio incrementará en casi 11 millones de pesos a lo autorizado para el año en curso.Bajo este contexto, previamente la alcaldesa María Antonieta Herrera Jiménez había externado que seis regidores se opusieron a firmar el proyecto de ley de ingresos para el 2018, por lo que dijo, se trabajaría con la de 2017.A detalleAunque la munícipe no precisó la cifra que se pretendía recabar, AM Hidalgo tuvo acceso a una copia del documento en donde se señala la cifra de 99 millones 404 mil 921 pesos, en comparación con los 88 millones 836 mil 494 pesos que se autorizaron para este año.Es decir, un incremento de 10 millones 568 mil 426 pesos con 66 centavos.En entrevista, la regidora de Morena, Miryam Navarrete Ramírez expuso que la oposición a ese proyecto se dio ya que se pretendía incrementar el 18.5 por ciento a los avalúos catastrales en predios habitacionales, además del aumento en el costo de constancias de residencia.Sin embargo, ayer se les convocó a sesión extraordinaria en donde estuvieron presentes diversos pobladores del municipio, quienes exigieron que los ediles apoyaran el proyecto y no pusieran trabas.Navarrete Ramírez consideró una mal información entre los pobladores, ya que aseguraban que no tendrían acceso al recurso de gobierno porque la fecha límite para la aprobación ya había pasado, cuando la fecha real es hasta el 15 de noviembre.Le sesión se desarrolló de las 2:00 a las 5:00 de la tarde y en ese tiempo, los regidores trataron de explicar el motivo de su oposición al proyecto, por lo que solo se lograron algunos acuerdos para reducir el incremento del 18.5 por ciento en catastro, al cinco por ciento.Sin embargo, la edil de Morena acudió el día de hoy a solicitar una copia de lo que se autorizó ayer y constató que los acuerdos de ayer no se tomaron en cuenta, incluso, se modificaron algunos rubros que aún no identifica.Al final, el documento con firmas refleja una cifra de recaudación de 99 millones 816 mil 270 pesos, superior a la de 2017 por 10 millones 979 mil 775 pesos, incluso mayor a la anteriormente presentada.