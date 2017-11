Muere motociclista; cae 5 metros

Publicidad

Un motociclista perdió la vida al caer a una profundidad de cinco metros, dentro de una zanja de la obra de rehabilitación del bulevar Solidaridad.El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana de este viernes, en el cruce semaforizado del bulevar Solidaridad y avenida del Carrizal, a la altura de la colonia 24 de Diciembre.El fallecido aún no ha sido identificado, pero representaba entre 30 y 35 años de edad, informaron agentes de Tránsito Municipal.“El cuerpo permanece en calidad de no identificado y fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley; en tanto, el Ministerio Público realiza las indagatorias sobre los hechos, asimismo se busca familiares para que identifiquen a la víctima”, informó la Subprocuraduría de Justicia Región B.Según testigos oculares, el occiso circulaba en una motocicleta de lujo, color negra, una tipo BMW de pista, con placas UPK4W.Transitaba sobre el bulevar Solidaridad, en dirección de sur a norte, pero según un testigo, circulaba muy por arriba del límite de velocidad.De pronto, notó que entró a la zona de obra, aún cuando muestra señalización, pero eso no le importó.A una velocidad por arriba de los 100 kilómetros por hora, quiso atravesar la obra, pero derivado de su falta de precaución, se estrelló sobre un registro de drenaje de concreto y luego cayó a la profundidad de la zanja.