Promueve la paz en su bicicleta

En el caso de La Piedad, Márquez Martínez destcó que “pues aquí he visitado dos veces esta bonita ciudad donde la Secundaria Licenciado Rafael Reyes me abrió las puertas para dejar mi mensaje a sus alumnos, en otras no he tenido la misma suerte”.



“Por la misma situación que se vive, acostumbré a pasar las noches en las terminales de autobuses o cuando la gente me apoya con un poco má de dinero me alcanza para pagar un hotel, pero no es muy seguido”, afirmó.

Orinigario del estado de Hidalgo, Jesús Márquez Martínez tiene una meta que cumplir en su “caballo de acero”, crear conciencia entre los mexicanos para tener una mejor cultura por la paz y no violencia.Desde hace más de 2 años ha recorrido en 2 ocasiones el territorio mexicano, incluso, también lo ha hecho por algunos países de Centroamérica llevando el mismo mensaje.Jesús Márquez ha hecho paradas en todas las ciudades del país y en cada una de ellas visita escuelas o instituciones para dejar ese mensaje sobre, todo va dedicado a las nuevas generaciones.Sin embargo, reveló: “No en todas me abren las puertas, algunas sí, otras no... pero no me doy por vencido, seguiré con mi recorrido hasta que la gente me escuche y haga también algo por alcanzar la paz y vencer la violencia”.El estar lejos de su tierra implica muchos aprietos, entre ellos no comer a sus horas, el que mucha gente lo rechace y hasta ha sufrido asaltos, uno de ellos aquí en La Piedad y sobre ese mal rato expuso: “Me han robado en ciudades como Campeche, Tecomán, Zacapu y hasta aquí en La Piedad ya me tocó lamentablemente”.Dijo que le robaron su anterior bicicleta que traía, “pero es complicado pedir auxilio a las autoridades porque requieren de muchos requisitos para darme seguridad, eso es lamentable”.La gente es la que lo apoya con una moneda o con comida cuando lo ve en la calle y lo poco que obtiene lo gasta en alimentos, pero es difícil este recorrido, aunque asegura que no se rinde.De hecho, en esta época de frío, no es la primera vez que lo soporta pero sigue firme en su recorrido el cual espera terminar el siguiente año en Ensenada, Baja California, cuando también le gustaría ver que su esfuerzo ha sido valorado por las personas de los lugares que visitó.