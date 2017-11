Frenan el box leonés

Publicidad

Poco más de 20 boxeadores leoneses no podrán participar en la próxima fase municipal rumbo a Olimpiada Nacional, esto debido a la disputa entre organismos del deporte.A decir por el profesor Natividad Rocha, de la escuela de boxeo de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, sus alumnos y algunos otros boxeadores jóvenes no podrán darse cita a las competencias de la disciplina que arrancarán este próximo sábado, dado que el choque entre Federación, Conade y el Consejo Mundial de Boxeo, les ha afectado incluso a los órganos locales.“Guanajuato sobre todo, por culpa del presidente de la Asociación Guanajuatense (Ernesto Medina) que puso el dedo con la Federación, nos quitaron varias medallas ya ganadas y ahí empezó el problema. Yo dije que eran unos corruptos Ernesto Medina y Ricardo Contreras y por ende me sacaron de la asociación”, dijo Natividad, quien además indica que la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato permite solamente la participación a aquellos que estén afiliados a la asociación.Ante ello, Natividad Rocha envió un oficio a través de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a Alfredo Castillo, de la dirección general de la Comisión Nacional del Deporte, con la intención de que se les dé el mismo trato a cada uno de los boxeadores, sin importar el organismo al que pertenezcan.“Por qué está haciendo eso la Code, si las reglas de la Conade solamente dicen que pueden participar todos los jóvenes, a menos de que hayan entrado al deporte profesional. En todo el país es lo mismo… si andas en el otro organismo no te dejan participar, ese es el verdadero problema”, aseguró Rocha, quien espera una resolución antes del inicio de competencias el fin de semana.