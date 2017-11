Ronaldinho regresará a jugar en el Corregidora

Publicidad

Con figuras como Ronaldinho, Carles Puyol, Paolo Rossi y "El Pibe" Valderrama se disputará este sábado, a las 19:00 horas en el estadio Corregidora, el Partido por la Paz.Este encuentro de carácter amistoso es realizado por la Organización Mundial por la Paz, con el objetivo de reunir fondos para sus diversos programas. Además tiene como ingrediente especial el regreso de "Dinho" al inmueble donde le tocó disputar una final del futbol mexicano, y dejó un grato recuerdo a la afición.Uno de los primeros en llegar a tierras queretanas fue el ex defensa central de la Selección Mexicana y de las Chivas, Claudio "El Emperador" Suárez y mandó un mensaje a través de las redes sociales de los organizadores."En estos tiempo difíciles creo que significa mucho la paz por todo lo que está pasando en México, y ojalá que este mensaje le pueda llegar a mucha gente sobre todo por el tema que vivimos de la inseguridad creo que ayudaría mucho", explicó Suárez respecto a la realización de este cotejo.Y agregó que "para mí es muy gratificante, muy motivante volver a encontrarme con algunos ex compañeros, rivales en este partido América vs Europa en el que ya me tocó participar hace poco en China en dos partidos que jugamos por allá, que la gente disfrutó y que a pesar de que nosotros ya nos retiramos hace unos años nos preparamos bien para poder dar un buen espectáculo".Entre las figuras que pisarán el suelo del "Coloso del Cimatario" están Jared Borguetti, Iván Zamorano, "El Matador" Luis Hernández, "Kikín" Fonseca, además de Carles Puyol, Paolo Rossi, entre otros. Mientras que los árbitros serán Felipe Ramos, Miguel Ramos, Raúl Osorio y Alfredo Ortiz.