Amenaza violencia avance del estado

Publicidad



“El problema de seguridad no es de estructura, sino coyuntural. En el año de 1990 Guanajuato era un estado seguro, y ocupaba el lugar 7 a nivel nacional, ahora bajó hasta el lugar 22, arriba de la media nacional. No podemos de dejar de ver este problema como sociedad”, subrayó el funcionario.



“Un legista al expedir un certificado de defunción difícilmente se equivoca cuando se trata de un homicidio. En 1990 eran de los mas seguros, en el lugar 7 y ahora en el 22. Lo que se tienen que hacer es convocar a la sociedad, a los expertos y hacer propuestas”.



“Estamos en un buen momento para actuar contra la inseguridad. Estamos a tiempo para tomar medidas, donde la sociedad se involucre. En ciudad Juárez tenia indicadores como los países más inseguros del mundo, era una cosa dramática, y lograron disminuir los índices. Sí se puede revertir la situación en la entidad”, acotó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por lo que es urgente implementar medidas para revertir las estadísticas que se tienen y continuar con el Plan Estatal de Desarrollo para el 2040 (Planegto-2040)., el leonés Eduardo Sojo Garza Aldape, fue contundente al señalar que de 1990 al 2016, en Guanajuato la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aumento 13.01 puntos, al pasar de 7.99% a un 21.00% en el 2016.El leonésGarza Aldape,, de los progresos económicos que se tienen, pero también de los grandes retos, y el más preocupanteDestacó que hay muchas formas de medir la inseguridad que hay en una entidad, una es a través del Secretariado Ejecutivo del Comité Nacional de Seguridad Pública que mide el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, y en base a denuncias presentadas ante la Procuraduría y la que da la Encuesta de Victimización en base a actas de defunción por lo que es más confiable esta últimaSubrayó que en materia de seguridad,que es de un 5.6 donde hay 3 o 2 homicidios por cada 100 mil habitantes, como los países más desarrollados del mundo.El doctor Sojo dijo ante los estudiantes de la UNAM que medir la inseguridad no es fácil debido a que hay muchos delitos que no se denuncian y que entran en las cifras negras de las que no hay estadísticas.Reconoció quecontra la inseguridad para no truncar los planes que se tiene en materia económica para el futuro, tomando ejemplos de ciudades donde han disminuidos los índices de homicidios dolosos como Ciudad Juárez o Nuevo León.