Se arrepienten de subir impuestos

“En el tema del Derecho al Alumbrado Público nos quedaremos con la misma fórmula que hoy tenemos en el 2017”, señaló casi a la mitad de su discurso.



“Conscientes de que hoy éste representa un déficit para las finanzas municipales, gracias a las inversiones que hemos venido haciendo en materia de modernización del alumbrado público, lo iremos bajando gradualmente hasta poderlo abatir totalmente”, expuso el Primer Edil.



“No solamente me estoy refiriendo al predial, también me estoy refiriendo a los servicios que presta la Presidencia Municipal; ningún servicio, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”, finalizó.

que se había previsto para el(DAP), como lo recomendó el Congreso del Estado.ayer por la mañana ante medios de comunicación el presidente municipal,, tras la ceremonia de honores a la bandera realizada en la comunidad San Juan de Abajo.Refirió alque el Ayuntamiento tiene en el cobro de este derecho y que se pretendía eliminar con el aumento recién aprobado en días pasados.Incluso planteó que tras pláticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)El Alcalde primeramente había referido al impuesto predial, cuyo probable incremento del 15% para 2018 había generado controversia.expuso López Santillana.Los diputados locales aconsejaron un aumento máximo del 5%.señaló tras resaltar que las sanas finanzas municipales permiten mantener estos esquemas de cobros en impuestos y derechos.La decisión de que finalmente ya no haya incremento al cobro por Derecho de Alumbrado Público y que el predial no aumente más de 5% de manera generalizada podría afectar, sin lugar a duda, otras inversiones que tenga planeadas el Municipio, aceptó el tesorero Gilberto Enríquez Sánchez.Recordó que esto se había aprobado por las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno, por lo que pasará a sesión de Ayuntamiento este próximo jueves y serán todos los ediles en el pleno quienes acepten o rechacen el nuevo plan del alcalde Héctor López Santillana.comentó.Precisó que de ratificarse la propuesta del Alcalde en el pleno del Ayuntamiento, tendrá que ajustar el pronóstico de ingresos para el Municipio en 2018.El funcionario indicó que no se puede presupuestar legalmente teniendo un déficit, por lo que deberán dar a conocer su pronóstico de ingresos y después decidir en qué se invertirá.Sobre el adelanto de participaciones de 2018, Gilberto Enríquez informó que para este mes y la primera quincena de diciembre ya se solicitaron 250 millones de pesos más al Gobierno del Estado.Por último puntualizó que se estarán invirtiendo exclusivamente para obra pública y no gasto corriente, todo para inversión.