Se defiende Secretario de acusaciones

“Esta postura la hago a título personal: lamento las descalificaciones que el ingeniero Carlos Medina Plascencia hace sobre mi persona. A los leoneses les reitero que está Secretaria trabaja de manera eficiente, respetando los procesos, y sobre todo, deF manera honesta”, defendió ayer el Secretario de Seguridad.



“Si bien es cierto que la Contraloría participa en los procesos de licitación del Municipio, pongo a disposición toda la información de los procesos de compra de chalecos para que se practique una auditoria y se determine si hubo omisiones por parte de la SSP”, consideró.

el Secretario de Seguridad Pública (SSP), LuisSaldañay puso a disposición de la Contraloría toda la información del proceso de compra de chalecos antibalas, para una auditoria.Durante la Sesión de Ayuntamiento el pasado jueves, Medina Plascencia llamó al secretario incompetente e incapaz por endosar responsabilidad al Comité de Adquisiciones el atraso de compra de 250 chalecos; y además, sospecha de irregularidades en la forma en que se manejan las licitaciones.Medina Plascencia señaló que en varias ocasiones el secretario y su área administrativa han querido dirigir las compras a ciertos proveedores como Giramsa, empresa que vendió los chalecos un millón 200 mil pesos más caros y se le compró.Ante los señalamientos el secretario contestó que no le mueve ningún otro interés, “salvo el de garantizar lo más pronto posible la seguridad de mis compañeros”.El funcionario aclaró que durante estos 2 años de administración la SSP ha recibido diversas auditorias por parte de la Función Pública, de la Auditoria Superior de la Federación y Estatal, de Transparencia, y Contraloría Municipal.Sobre el auguro de que no habrían buenos resultados en el combate a la delincuencia mientras él esté, respondió que han intensificando los esfuerzos para prevenir los delitos del fuero común y en especial los patrimoniales.Por lo tanto,y con el mismo personal en su área. No habrán cambios.