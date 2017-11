Suspenden 'medicamentos milagrosos' contra el dengue

Publicidad



“La única forma de curar el dengue es con Paracetamol y el tratamiento es de 6 días. No hay otro por el momento. Dentro del proceso primero se procede a suspender actividades en el negocio; posteriormente la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios tiene un plazo para citar al propietario para checar el producto milagro que ofrecen y se pide un argumento para ofrecerlo como medicamento contra el dengue que en sí sana en 6 días, y el paracetamol es solo para los malestares”.

La Secretaría de Salud Pública en Guanajuato y la dirección general de Protección contra Riesgos sanitariosa un negocio distribuidor deque ofrecía medicamentospara curar elSe precisó que no se trata de sanción, por el momento, sino unacon fundamento a diversos artículos de la Ley general de Salud y del Estado de Guanajuato, según el folio 4034 que se levantó el pasado juevesSe advierte que, que prácticamente son de clausura, porque no pueden abrir, de lo contrario se harán acreedores a sanciones penales.Se informó que se trata de la farmaciadonde se ofrecía al público gotas contra el dengue, zika y chikunguya, incluso hasta para la influenza, señalando que este productoera más efectivo que el paracetamol.Al respecto, la SSG informó que esta “suspensión”pero ahorita como medida precautoria está cerrado el negocio y asegurar el medicamento.No se tiene otros casos de suspensión de este tipo de establecimiento que ofrecen medicamentos “milagros” contra el dengue.en Guanajuato, por lo que ya suman 3 mil 283 casos en este 2017 hasta la semana 44, con 16 mil 874 casos probables de dengue.