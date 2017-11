Va con retraso rehabilitación de Mariano Escobedo

Publicidad



“Nos falta una coladera de 3 módulos que está exactamente en el restaurante chino (enfrente de Soriana) bloquearíamos 2 carriles y dejaremos uno libre en ambos sentidos, esas coladeras son difíciles de limpiar”, dijo un trabajador de la obra.



“Encontramos un río subterráneo, los vecinos decían que era una fuga que ya habían reportado hace 3 años a Sapal pero nunca hizo caso. Ahora que abrimos nos damos cuenta del manantial, sale mucha agua limpia y eso nos ha detenido”, mencionó un trabajador de la obra en dicho tramo.

Las obras en el bulevar Mariano Escobedo han provocado enormes enredos de tránsito y noLa obra de pavimentación de 12.5 kilómetros del bulevar Mariano Escobedo a cargo de la empresa Agregados La Roca concluirá en febrero,Los trabajos de rehabilitación deque presentan un avance del 50%,, en Avenida Tepeyac y Malecón del Río,que obligan a mejorarlos para que la obra dure mucho tiempo.En el área que cruza con la Avenida 21 de marzo, un manatial ha retrasado los trabajos.. /Foto: Omar RamírezPor estos inconvenientes, el contratista pidió prórroga y la SOP se la concedió sin meritar una sanción, pues la Ley permite que se alargue un plazo cuando se complica la obra; por lo tanto la dependencia estatal no considera retrasos.Del tramo que vase ve un trabajo casi completo, aunque falta la limpieza de coladeras y la colocación de señales e seguridad (balizamiento).En el tramo dos trabajadores realizan desde hace un mes trabajos de urbanización, rejilla y pozo; a excepción de ellos, no se ve ningún otro empleado.Este trabajo se se programó hasta el martes de la próxima semana, porque se necesita de un soldador y maquinaría especial.Mariano Escobedo y calle Strauss. /Foto: Omar RamírezEn el tramohay aún varios trabajadores, maquinaría pesada y unue causa molestias hasta a los peatones.Las obras en el lugar han sido desquiciantes, al grado de que vecinos de calles cercanas, que antes empleaban casi todos los días el bulevar, han ‘huido’ para tomar otras alternativas.La SOP especificó que allíEn realidad, la obra ha ido muy lentamente. Primero se arregló el carril que va de Calzada a Malecón, pero ahora la obra en el otro sentido avanza muy lentamente. La falta de un carril y el cierre de los retornos ha provocado que un automóvil puede tardar hasta 20 minutos en pasar del alto de Soriana, cruza el puente del Malecón (donde rara vez hay agentes de Tránsito) y circular hasta la Calzada.Del tramo 21 de Marzo a las Palmas se abrió una caja en el carril derecho, sentido norte, añadió la Secretaría.El bulevar a la altura de Leon II. Foto: Omar RamírezVecinos de la zona y trabajadores mencionaron que llevan dos meses que no han podido aventajar porque que hallaron un manantial que inunda todos los días el área excavada.Después de hacer un trabajo de precisión, Sapaldijo Manuel Ramírez de la Jolgüaber.En el tramo de Calcopirita a Juan Alonso de Torres, sentido sur se realizan trabajos de fresado en el carril de baja, informó un vocero de la SOP.

Mariano Escobedo y Av. Tepeyac. Foto: Omar Ramírez

En el tramo que cruza de la calle Arturo Soto Rangel también se observó a cinco trabajadores y maquinaria pesada haciendo ya pavimentación.Y en la zona de. Se ven montones de grava y excavaciones, pero no se observan ni trabajadores ni maquinaría.Usuarios del transporte público, automovilistas, empresarios y empleados han renegado a las obras porque se han detenido y las han prolongado. A consecuencia,exigió Lucy Fernández, vecina de Satélite.