El otro día estaba esperando en una larga cola para entrar a un restaurante de ramen.Pues bien, el restaurante salió en varias webs de Barcelona diciendo que su sopa era tan, pero tan buena, que la gente hacía una fila de dos horas para entrar.Y como a mí casi no me da nunca hambre (ejem) y me sobran los antojos, me faltó tiempo para embaucar a mi compañero de estudio de campo de la gastronomía internacional para plantarnos en esa fila.Los primeros minutos de espera te preguntas si valdrá la pena darle dos vueltas a la cuadra por sólo un plato de fideos. A los 15 minutos comienzas a hablar con los de adelante y la conversación únicamente logra aumentar el antojo. Que si vio en una página de japoneses donde decían que eso sabía verdaderamente a Japón, que si una revista de gastronomía lo colocaba entre los primeros restaurantes de bajo costo. Que si oro en el caldo, salmón noruego con nacionalidad japonesa, y unos palillos tan buenos que los podrías usar hasta con la mano izquierda...A la hora me volví amiga de la madre e hija que estaban detrás mío. A la hora y media llegué a tal punto de confianza que le pregunté por el shampoo que usaba (porque olía deli), por otros restaurantes que había visitado, cómo lograba reducir su impacto medioambiental y qué quería hacer con su vida. Muy millenial todo. Terminamos sentados en la misma mesa. Claro está. No se construye una amistad de dos horas para tirarla por la borda al pasar al restaurante.El momento fue tan de apapacho en un día de frío que recordé la teoría del Kimono.Eso quiere decir que lo que tiene más importancia en calidad, diseño y colores es lo que está más próximo a tu piel. No lo que ven los demás, solo tú. El Kimono te abraza, te envuelve como si fueses un regalo.Podré ser una idealista, pero creo que es la moda más bonita del mundo mundial. Hay que trabajar mucho en nosotros para representar una mínima parte hacia el exterior.Si aplicara esta teoría en todos los aspectos de mi vida, no trabajaría para la aprobación del jefe sino para acercarme a mi meta; no me vestiría para que me digan guapa sino para verme al espejo y sonreírle al reflejo; no iría al gimnasio para verme flaca en las fotos; no tomaría fotos por los likes de las redes… Y definitivamente no usaría tacones. No señor. Ni aunque me lo pidiera mi madre. (Hola, mamá).Así que, a pocos días de que comience el invierno en este lado del mundo, me faltarán las horas para adornar lo más próximo a mí. Lo que nadie ve. Porque cada día es un regalo si el lado más bonito del kimono está de nuestro lado.Y el ramen estaba delicioso. O el hambre era muy canija. Una reflexión fruto de una larga fila de espera en un restaurante perdido por una ciudad hermosa.