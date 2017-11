Truena Medina

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya todos saben de las diferencias del síndico Carlos Medina con el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, pero nadie en el Ayuntamiento esperó la "ametralladora" que soltó el panista.Héctor López escuchaba impávido como, una y otra vez, Medina llamaba "incompetente" a su Secretario. El Alcalde ya no quiso responderle en la sesión y ningún otro de los panistas dijo palabra.El golpe también es para el Alcalde y su aspiración de reelección. Ahora que, más allá de los conflictos intra Cabildo azul, es necesaria la intervención de la Contraloría porque las acusaciones sí son serias.El exalcalde y hoy síndico Carlos Medina ha dicho hasta cansarse que la política de seguridad en el Municipio de León no funciona y que el Secretario no sirve, eso ya no es noticia. Aunque la bronca se había enfriado luego de que no prosperó su propuesta de retomar la plataforma del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM), y a cambio la SSP diseñó una por su cuenta.Pero ayer el enfrentamiento tomó otro giro, fue especialmente duro en sus calificativos al Secretario de Seguridad y a todito su equipo administrativo, pero además acusó con todas sus letras que sospecha que desde la Secretaría de Seguridad Pública se quieren dirigir las compras, algo que sí es muy grave.El conflicto es permanente y no va a parar. La Secretaría de Seguridad Pública tiene que requerir de múltiples compras y todas pasan por el Comité de Adquisiciones que preside el síndico panista. Y el problema no es uno y ya, Medina retomó la solicitud de compras de uniformes, radios, camionetas para Tránsito y la anterior compra de los chalecos, para poner bajo el manto de la sospecha a la Secretaría.En todas apeló a su “olfato político” de que las solicitudes de la SSP traen gato encerrado, y eso obliga a la Dirección de Servicios Generales de la Tesorería y al Comité de Adquisiciones a poner lupa a cada petición para corregir especificaciones y evitar que haya dados cargados, lo que complica y retrasa.Tres veces el síndico dijo “ya estuvo suave”, y otras tres tachó al Secretario de “incompetente”. Todo porque no le gustó nadita ser exhibidos por tener seis meses sin poder comprar 250 chalecos. El gancho al área administrativa de la SSP no sólo es un golpe al “equipo Irapuato” sino al panista leonés subsecretario, Paco Becerra, en un cargo que fue creado hace un año para atender mejor esos temas.El miércoles hubo reunión de Cabildo azul, ahí Carlos Medina anunció que haría un posicionamiento respecto a la compra de chalecos para policías, no dijo más, ninguno esperó el tono en que lo hizo.Como parte de la Red de Alianzas “Sin voto no hay dinero” en Guanajuato, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) que preside Luis Alberto Ramos, envió una carta a cada uno de los 36 diputados locales para informarles de esta iniciativa ciudadana y pedirles una postura al respecto. Eso fue desde el 20 de septiembre, pero a la fecha únicamente han respondido ocho legisladores.Los ocho legisladores que respondieron al OCL son: Alejandro Trejo, del Partido Nueva Alianza; los panistas Juan Carlos Alcántara, Libia Dennise García, Elvira Paniagua y Beatriz Hernández; los priístas Irma Leticia González y Jorge de la Cruz, y la Verde Ecologista Beatriz Manrique.*ABIERTOS AL DEBATEDe hecho los priístas Irma y Jorge hicieron suya la iniciativa que la red ciudadana presentó al Congreso el 25 de septiembre y la ingresaron como una propuesta suya el 5 de octubre. Los otros seis se dicen abiertos al debate de la misma aunque tampoco comprometen abiertamente su voto a favor.El colmo es que ninguno de los que integran la Comisión de Asuntos Electorales está entre los que respondieron al OCL. Los que debieran estar revisando el tema son: Juan Antonio Méndez, presidente; Luis Vargas, secretario; y los vocales Juan Carlos Muñoz, Alejandro Navarro y Rigoberto Paredes.En igual complicación está la organización Parlamento Ciudadano, que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo, que presentó el 15 de septiembre un oficio al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado verde Juan Antonio Méndez, en el que le pide una reunión con ese órgano del Congreso para intercambiar puntos de vista sobre la disminución de prerrogativas a los partidos.Pero en el Parlamento Ciudadano siguen esperando la cita a la que tienen contemplado asistir los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Coparmex, Canacintra, OCL, Propuesta Cívica, Ahora, y el coordinador de la red “Sin voto no hay dinero”, el celayense Pablo Sharpe.El dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, dice que tejen una alianza con el PT pues consideran que es el único partido de izquierda con el que podrían coaligarse. Más en sintonía con la línea nacional que por lo que le represente en ganancia electoral en el terruño, donde hace rato que el PT no pinta.Además informó que Morena ya notificó al IEEG sobre sus métodos de elección de candidatos que serán por encuesta, elección o insaculación. Llama la atención que mantienen este último método para nombrar a candidatos plurinominales, aunque esto les haya dado malos resultados la última vez.Los resultados están a la vista pues casi todos los que alcanzaron “huesito” por esa vía ya ni están en el partido, empezando por el diputado local recién convertido a las filas del PRD, David Landeros. Y de los seis regidores ya nada más les queda uno, en Apaseo el Grande; los de Silao, Irapuato y Salamanca se fueron al PRD, el de Guanajuato les dijo adiós y al de Celaya lo expulsaron por votar deuda pública.v