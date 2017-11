Conviven por la paz

Publicidad

Alumnos y papás delparticiparon en el tradicionalcon un concierto en la Zona de Playa del Parque Metropolitano.Debido a los recientes acontecimientos de discriminación y violencia vividos en todo el mundo en este año, el evento tuvo como temáticaVestidos de blanco, los estudiantes de kínder, primaria y secundaria y sus familias se dieron cita en el lugar para disfrutar de una tarde tipo picnic.En la zona delimitada por banderas de diferentes naciones, incluidas las 23 que integran la comunidad de la institución,, quien los deleitó con lo mejor de su repertorio.Luego de horas de práctica y afinación de garganta los estudiantes de los diferentes niveles, también se sumaron a los números musicales y sorprendieron a su público con la interpretación de canciones alusivas al tema, como “Imagine” de John Lennon y “All you need is love” de The Beatles.Los 600 asistentes también disfrutaron de botanas, fruta y aguas frescas que se les regalaron, así como de diferentes alimentos que el Consejo Estudiantil de Secundaria les preparó.Andrea Díaz y Julieta Navarrete fueron las encargadas de organizar el festejo.