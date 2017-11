¿Aceptará UNESCO a EU si decide volver?

Publicidad



"Obviamente lamento su retirada..., pero esta 'política de silla vacía' no es sostenible porque Estados Unidos sigue siendo afectado por todo lo que la UNESCO hace", dijo Azoulay en la sede de la agencia en París.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Azoulay, quien será juramentada oficialmente el lunes, dijo que la retirada estadounidense "no fue una sorpresa" dada "la posición crítica" que Washington ha asumido en tiempos recientes hacia los organismos mundiales.Tras ser confirmada el viernes como nueva directora,, que le retiró su financiamiento en 2011 por haber admitido a Palestina como miembro.Sin embargo, Azoulay, de 45 años de edad y exministra de cultura de Francia, dijo a The Associated Press en una entrevista que el anuncio del gobierno de Donald Trump de que se retira del organismo no es sostenible a largo plazo.La UNESCO es más conocida por su programa de protección de lugares como patrimonio cultural de la humanidad, pero tambiénAzoulay prometió mantener abiertos los canales de comunicación conActualmente Estados Unidos mantiene una deuda de unos 550 millones de dólares con la organización, por falta de pago de sus cuotas.