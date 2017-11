Este Presidente afirma que mató a puñaladas a una persona cuando tenía 16 años

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado este viernes en Da Nang (Vietnam) que mató a una persona con un puñal cuando tenía 16 años, una época en la que, según ha dicho, "entraba y salía de la cárcel" por sus frecuentes peleas.

"Fue durante una pelea. Un apuñalamiento. Fue solo porque nos miramos el uno al otro. Con más razón ahora, que soy presidente. Si jodes a mis compatriotas, no te voy a dejar escapar. No me importan los defensores de los derechos humanos", dijo con su habitual tono desenfadado.