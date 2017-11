Retrata semblante de mujeres leonesas

Publicidad

Retratos de rostros de mujeres que muestran fortaleza, captados por la artista visual Dirse Tovar,La exposición fotográfica se titula, bajo el lema “La imagen de la resiliencia, después de la violencia”, y, cada uno con una frase y una ilustración realizadas por ellas mismas.Con la frase, las víctimas comparten cómo se sienten de haber pasado por esa mala experiencia y el pequeño dibujo sedonde muestran lo que hay en su interior.

"Yo quiero luchar por mi felicidad", se lee como pie de foto./Foto: Maricela Maceira



“Me di cuenta que muchas de ellas acudían a estas instituciones esperando ayuda, llenas de un sentimiento de tristeza, desesperación, con baja autoestima, permaneciendo en un silencio que las desolaba”, complementó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Para este proyecto me pareció que no sólo la investigación sobre el tema sería suficiente, habría que vivirlo de cerca, entonces los talleres de arte terapia que impartí en el, me permitieron acercarme a muchas de ellas”, escribió Dirse Tovar en la reseña de su trabajo.Con esta exposición los jóvenes pudieron conocer este tipo de arte como método