“En Celaya en su tramo más largo de punta a punta no se recorre ni 20 kilómetros, es una ciudad plana, es realmente super rico rodar aquí en la ciudad, hay muchos ciclistas, esta ciudad podría ser el Ámsterdam de Latinoamérica, se presta perfecto, es chiquita y su explosión demográfica no ha llegado a que tengas que recorrer muchos kilómetros a los nuevos desarrollos”, dijo.

Por las condiciones geográficas y una creciente cultura vial, Celaya tiene potencial para seguir impulsando la cultura ciclista, comparándolo con Ámsterdam o Copenhague, aunque falta mayor infraestructura, afirmó el activista Ari Santillán.El reconocido activista en pro del uso de la bicicleta como medio de transporte estuvo de visita en Celaya, donde rodó en varias de sus calles y ciclovías concluyendo que es una ciudad apta para los recorridos ciclistas a pesar de que se le sigue dando preferencia a los automóviles.En un video grabado para sus redes sociales, Ari Santillán realizó un recorrido por la ciclovía de avenida Las Torres donde señala la preferencia que se le dio a los automóviles en el tipo de asfalto y la poca seguridad vial en los cruces.“El gobierno en Celaya todavía tiene la idea de que la bici no le tiene que estorbar al coche y eso pone en riesgo a ciclistas y a peatones sobre todo, el caso de avenida Las Torres es emblemático porque tienes que cruzar 50 metros de un lado a otro, hay una ciclovía en medio pero en algún momento tienes que ir a un lado y no hay semáforos y genera un riesgo innecesario”; comentó.Durante su conferencia ‘Movilidad activa’ durante el foro Approche en el campus UG Celaya-Salvatierra, Ari Santillán resaltó importancia de la bicieconomía y cómo el fomentar el ciclismo y la caminata pueden reactivar la economía de una ciudad.“Nos creímos la mentira del siglo pasado de que el auto era el progreso y la modernidad, se veía mal un pueblo bicicletero y eso hay que irlo cambiando.“Esto se hace simplemente con infraestructura segura, si tu generas infraestructura en la que ciclistas y peatones se sientan seguros es mucho más fácil que un ciclista o peatón se detenga en una tiendita a comprar vendas lo que vendas que un automovilista que tiene un destino muy claro”; aseguró.El año pasado fue agredido por un automovilista al sur de Ciudad de México, volviéndose viral en redes sociales y un caso emblemático ya que incluso volvió a sufrir una nueva agresión en agosto pasado.“Ciclistas va haber siempre, en Celaya la bici llegó antes que el carro y la bici sigue siendo bastante utilizada, si generas infraestructura para el carro tendrás ciclistas y peatones imprudentes porque el ciclista buscará la forma de llegar, pero creo que no hay ciclistas ni automovilistas imprudentes, hay ciudades imprudentes”, finalizó.