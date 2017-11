‘Falta compromiso o algo esconden’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La tardanza en la consolidación del Observatorio Ciudadano en Celaya es síntoma de la falta de compromiso o que “algo esconden” en el Ayuntamiento, afirmó el diputado local, Jorge de la Cruz.“Evidentemente falta voluntad, el hecho de que no se lleven a cabo las cosas y no se tengan los resultados que se plantearon desde campaña, la pregunta qué es lo que el Ayuntamiento no observen los ciudadanos”, afirmó el diputado.A pesar de ser una de las promesas de campaña de Lemus Muñoz Ledo será hasta la próxima semana cuando se den a conocer sus integrantes y comience actividades de forma oficial tras diversas prórrogas.De la Cruz Nieto afirmó que el observatorio ciudadano generará mayor participación ciudadana ya que la respuesta a muchos de los problemas se dará de forma conjunta con la ciudadanía.“Sino somos transparentes será más difícil que el vínculo entre sociedad y gobierno se haga más estrecho”, dijo.El legislador estatal afirmó que el municipio se debe poner al corriente en diversos temas relacionados a las transparencia.“Ya lo platicamos en tribuna de como en Celaya mucha de las comisiones eran a puerta cerrada y no dejaban entrar ni siquiera a la prensa y ya lo denunciamos”; finalizó.