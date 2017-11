Invita consultor a ampliar mercados

Publicidad



“Pensar únicamente en mercados locales es una idea muy pobre en un mundo globalizado como el que vivimos, se tienen que hacer planes de negocios para aprovechar los mercados y venderle al planeta entero”

Las empresas celayenses tienen ventajas competitivas que les podrían permitir en pensar en ampliar sus horizontes por el amplio mercado que tienen, afirmó el destacado consultor Ferenz Feher.“Hay un mercado impresionante a quién venderles nuestros productos o servicios pero a veces nos encerramos en nuestro propio circulo y no salimos a ver más allá, hay ejemplos extraordinarios en Celaya y en el estado pero deben traspasar fronteras.Afirmó que actualmente la supervivencia de los negocios en el Estado está por debajo de la media nacional ya que la esperanza de vida no llega a los siete años.“Necesitamos crear negocios que perduren a lo largo del tiempo y que no únicamente estén en un corto plazo”, señaló.El experto en negocios y franquicias y uno de los consultores más reconocidos a nivel internacional, puntualizó que los negocios que sobreviven tiene muy claro su mercado y están al pendiente del cliente con un plan de trabajo bien definido, acompañados de la innovación y que satisfacen necesidades.Entrevistado antes de su conferencia ‘¿Escalar o descansar?, la clave del éxito’ durante el Foro Coparmex 4.0, el también alpinista de alta montaña dijo que utiliza ese simil para llevarlo al mundo empresarial y el proceso de ser emprendedor a consolidar un negocio.“Hay que prepararse antes del viaje, hay que tener humildad, saber cuál es la meta que perseguimos porque en el camino hay varias falsas metas, hay que asesorarnos de menores o gente que tenga experiencia, hay que mantener el buen humo incluso en momentos complicados, con consistencia y preparación firme física mental”, afirmó.