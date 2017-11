Ortega cargó al Sidec el arreglo de su coche

Publicidad

El exdirector del Sidec, Salvador Ortega Estrada, tendrá que regresar al erario nueve mil 258 pesos que utilizó del dinero de los celayenses para compostura de su vehículo particular.El Ayuntamiento aprobó dicha sanción al exfuncionario, y otra más por la vía administrativa que tiene que ver con un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos por falta de probidad en su función.El regidor Trinidad Martínez Soto, quien es presidente de la Comisión de Contraloría, dio pormenores de las sanciones luego de una auditoría de la Contraloría al exdirector.“Se consideró la responsabilidad sobre tres cargos al erario que en su totalidad suman nueve mil 258 pesos”, explicó.“Fue una reparación de vehículo particular que hizo a cargo del erario del SIDEC. De este procedimiento sí (es la única sanción). Los procedimientos que corresponden a las auditorías no se han terminado, ahí surgen algunos”.El regidor informó que también están en proceso otros 27 expedientes contra funcionarios de la administración pasada y ex miembros del Ayuntamiento.“Tenemos expedientes en la comisión, independientemente de los que están en curso, alrededor de 27 de funcionarios de la administración pasada y ex integrantes del Ayuntamiento.“Para eso es el análisis (determinar si habrá más sanciones), como son de tipo legal el acuerdo es lo que determina”, dijo.La Comisión de Contraloría también analiza nueve informes finales de organismos descentralizados actuales como el Instituto de la Mujer, la Feria, Instituto de la Juventud, IMIPE, y el Instituto de Turismo.