‘Ya se nos terminó la paciencia’: Lemus

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La paciencia con la constructora encargada de las obras del eje Manuel J. Clouthier se terminó, sostuvo el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo.Por ello, el Presidente Municipal puso un ultimátum: si la obra no queda concluida la semana entrante, el Municipio implementará acciones legales contra ella.Tras promesas por terminar la obra y sin su cumplimiento, el edil lamentó que no haya habido terminación.“Ya se le puso un ultimátum a la empresa, es terminar, y se comprometió a terminar la semana entrante. (Son) medidas legales, las que correspondan.“Al final de cuentas ganó el concurso, no ha podido cumplir por situaciones que él ha manejado, las que entendemos, pero digamos que la paciencia se agotó”, comentó Lemus Muñoz Ledo.El presidente municipal señaló que a él lo que le interesa es que los trabajos queden terminados y pueda ser entregada.Aunque ya hay un antecedente, no descartó que la misma pueda ser contratada para futuras obras.“Lo que importa es que se termine, y ya queremos entregarla a los celayenses. Él da el argumento de material que no le ha llegado, y esperemos que sea eso.“Ya tiene una situación, un antecedente con esto lamentable, pero vamos a ver. Hoy se han dado los plazos y haremos lo consecuente”, concluyó.