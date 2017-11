El lago de los cisnes

Publicidad

¡Saludos musicales! Tal vez hayamos asociado el libro con el famosísimo ballet del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. Lo cierto es que la música está inspirada en la leyenda que a continuación les escribo: “En cierto reino vivían un zar y una zarina que tenían una hermosa hija llamada Odette. La joven era blanca como la nieve, tenía los ojos almendrados color castaño y usaba el cabello recogido bajo un gracioso gorrito blanco hecho de armiño. Odette casi no salía del palacio, no sólo por la severidad del frío, sino porque cerca del lago y de las altas montañas se creía que vivía un poderoso hechicero llamado Rothbart. La gente del reino decía que ese tal Rothbart había venido de Kiev y que trajo la peste negra, terrible enfermedad que lo mantuvo encerrado en su cabaña durante varios años, en los cuales se dedicó a la brujería. Con el tiempo adquirió grandes poderes, pero también el deseo de vengarse de los demás y, en ocasiones, cuando las vacas se quedaban sin leche, se decía que era por culpa del Rothbart. El malvado hechicero secuestraba a las doncellas, era capaz de transformarse en cualquier animal y de controlar al viento. Por eso, cuando se veía un torbellino de polvo y nieve, la gente de la aldea corría a refugiarse y ponía en sus puertas ramas de pino, para detener al fuerte viento destructor en el que Rothbart se convertía. Cierto día de primavera, Odette estaba con sus damas de compañía en el gran salón de su castillo, ocupada en bordar la falda roja que usaría para celebrar la llegada del verano. Ese día harían una fiesta y darían pan, avena, queso y aguamiel, para pedir a sus dioses por la prosperidad de las cosechas. Pero la joven comenzó a sentir sueño y aburrirse de estar siempre encerrada y rogó a su padre que le permitiera salir a ver la hierba y las flores que crecían afuera del palacio. El zar las llevó a un claro del bosque y durante horas la princesa jugó y recogió flores con sus amigas. De pronto, se le ocurrió a Odette recolectar las piedras más bonitas que veía y pensó que cerca del lago encontraría alguna más hermosa. Sin darse cuenta, se fue alejando del grupo y llegó a un lugar con árboles tan altos que casi no permitían el paso de la luz del sol. Ahí, una ráfaga de viento la hizo estremecer y una extraña figura apareció frente a ella. Era un hombre alto, de raza mongólica, de ésos que seguramente habían venido a Rusia cuando fue invadida por los ejércitos asiáticos. Portaba pieles de oso, un casco pulido sobre la cabeza y en la mano empuñaba una lanza. Odette escuchó al hombre de voz suave, aunque fría. -He venido a llevarte conmigo para que seas mi mujer. Tengo grandes poderes. Las bestias del bosque me obedecen al igual que el viento-. Al escuchar estas palabras, Odette recordó las advertencias que le habían hecho respecto a aquel mago y trató de huir, pero Rothbart dio un salto, se transformó en halcón de brillantes ojos y comenzó a perseguirla. La pobre Odette no podía gritar, pues era tal su terror que parecía que la voz se le había congelado en la garganta”. ¿Qué sigue en esta historia? ¿Cómo logra el gran Tchaikovsky darle vida a esta leyenda con la música convertida en ballet, muy famoso además? Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico: “Tu intuición y tu imaginación pueden transformar al mundo. ¡Atrévete!” .FICHA TÉCNICATÍTULO: El lago de los cisnes.AUTOR: Piotr Ilich Tchaikovsky.EDITORIAL: Selector.PRECIO: $60.00CAPTURISTA: Carmen Cabrera.