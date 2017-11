¿Liberación de precios o aumento a la gasolina?

Publicidad

El próximo 30 de noviembre, se liberarán los precios de la gasolina y el diesel en Guanajuato y otros estados de la República y esto más bien da la impresión que es otro burdo “gasolinazo” disfrazado de dizque liberación de precios.Que el precio del litro de la gasolina va a fluctuar en relación a la paridad del peso-dólar y de los precios del mercado internacional. Por no tener nosotros refinerías suficientes tenemos que importar la gasolina de refinerías de Texas y estas son las que marcan, en buena proporción, los precios internacionales. El costo del precio vendido allá, es aproximadamente la mitad del precio que se maneja acá y Pemex siempre ha justificado este sobreprecio en los costos del traslado y, sobre todo, del impuesto a la gasolina llamado: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que representa más del 40%, o casi la mitad de lo que pagamos, es para pagar este impuesto que se estableció por este gobierno peñista desde el 2015 y, lógicamente, lesiona gravemente el bolsillo de los usuarios e indirectamente a todos perjudica, porque todos los productos de bienes y servicios son transportados.Si se va a liberalizar el precio de la gasolina, entonces que se suprima este lesivo impuesto y con esto, de inmediato tendríamos un beneficio los consumidores del 40% de ahorro. Pero claro, este gobierno corrupto de Peña Nieto no lo va a hacer y esto va a provocar que al liberarse los precios, se incremente el precio de la gasolina. Esto aunado al robo sistemático de los gasolineros al surtir el combustible y dar litros de 800ml o incluso menos, provoca carestía de vida e inflación como ya ocurrió con el gasolinazo que se dio a principios de año, en que toda la canasta básica subió de precio.Este régimen priísta de Peña Nieto, no cabe duda que es enemigo del pueblo. Lo que el pregonaba de que la Reforma energética iba a propiciar una baja en los costos de los energéticos, al contrario ha propiciado un incremento de estos. Y este aumento próximo a la gasolina va a traer una inconformidad social y ojalá y ahora si el pueblo se una y por medio de manifestaciones haga retroceder este aumento disfrazado de, reitero, liberalización. La espantosa corrupción que hay en este gobierno peñista y los altos sueldos y bonos de los funcionarios y legisladores, son indignantes y esto ya no puede ni debe seguir así. Estos últimos ya se están preparando una despedida de 864 mil pesos y lo justifican cínicamente diciendo que es una prestación existente desde hace varias décadas y que es parte de su salario. Los legisladores priístas defienden este derecho de este bono millonario y otros partidos como el Pan, Verde, PRD, etc., los secundan.Yo creo que este país ya llegó al límite del límite de esta corrupción. ¡Ya basta! No es posible que vivamos en un país en donde tenemos una nomenkaltura o clase política dorada que ganan altísimos sueldos y más del 60% de la población viviendo en pobreza y la mitad de este segmento viviendo en pobreza extrema, con un salario de mil pesos mensuales, o incluso menos, mientras los ministros de la Suprema Corte ganan 600 mil pesos mensuales y aparte de los altos salarios, lo que ganan abajo del agua. Y no contentos con esta injusta desigualdad económica, todavía nos quieren subir la gasolina que es el aumento más inflacionario. Ya los tambores de la inconformidad ciudadana deben sonar y protestar en contra de este mal gobierno.POSDATA UNO.- Murió el fundador del am, Don Ernesto Gómez Hernández. Exitoso empresario y honrado servidor público con Juan José Torres Landa. Fundó el periódico am el 20 de mayo de 1978 y desde su fundación marcó una pauta de libertad y crítica objetiva hacia las autoridades corruptas. Nunca se dejó cooptar por las amenazas de los gobernantes o el boicot publicitario que tuvo por parte del gobierno del estado, por decirles sus verdades a los gobernantes corruptos.Me honro de escribir en este periódico que marca la pauta del verdadero quehacer periodístico y que ha recibido numerosos reconocimientos por parte de muchas instituciones nacionales e internacionales, por este objetivo, verídico y zagas trabajo periodístico realizado. Que en paz descanse Don Ernesto y su preciado legado periodístico seguirá como guía e inspiración por las próximas generaciones. Mi sentido pésame para sus familiares y amigos y continuaremos inspirados en su profundo deseo de cambio y transformación de las estructuras caducas de un sistema de gobierno que es fabricante de pobreza y desigualdad social.POSDATA DOS.-Les agradezco, de todo corazón, a todos mis amigos por sus felicitaciones y buenos deseos por mi pasado cumpleaños del 4 de noviembre. Gracias a todos y, por este conducto, les reitero mi amistad inquebrantable y les mando un fuerte y fraterno abrazo.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio