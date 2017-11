Los signos del hartazgo de la gente…

Publicidad

Para una sociedad tan poco politizada como la nuestra, donde sólo algunos ejercemos nuestra ciudadanía, la acumulación de hartazgo social tiene ya signos ominosos.Nuestra sociedad al estar políticamente desarticulada es incapaz de encausar constructivamente su hartazgo, lo cual ha determinado una acumulación riesgosa que puede detonar en cualquier momento y por cualquier motivo.Estas condiciones de hartazgo acumulado en un ambiente de desbordada corrupción y violencia epidémicas, parecen dibujar en el horizonte los retornos históricos de nuestra guerra civil iniciada en 1910.Mucha gente al estar encerrada en sus agravios y no tener formas de expresarlos, ha perdido cualquier esperanza de cambio…Y esto parece un remedo a los preámbulos de la susodicha Revolución Mexicana.Y en abono a esto, la partidocracia que nos gobierna, soberbia, ciega y profundamente corrupta, actúa como si nada pasara; como si sus orgías y abusos de poder se pudiesen seguir reproduciendo sin mayores tropiezos.Y esto precisamente ocurrió en 1910: el sátrapa Díaz y sus nefandos asociados se aprestaban jubilosos a conmemorar los cien años de independencia, ignorando que el sustrato social estaba sobrado de hartazgos.La historia final la conocemos; un nuevo fraude electoral insostenible, otra elección acotada por los mismos defraudadores, y el final magnicidio de Madero, hicieron que el País explotara en mil pedazos.Madero tuvo el mérito de oponerse desde la sociedad a un sistema injusto y corrupto, y de concitar una esperanza entre muchos; muerto éste murió también la esperanza.Ahora parece no haber nadie que desde la sociedad pueda ofrecer esperanzas de cambio;Aunque López Obrador se ha constituido oficiosamente como un oferente de cambio y esperanza, lo hace desde esa misma partidocracia que le acoge y subsidia:AMLO no es un nuevo Madero, aunque así se sugiera; pero por lo menos es alguien diferente dentro de ese infame tropel de corruptos y cínicos encajados en el poder.Su oferta de cambio es tan difusa como el hartazgo de la gente, pero no parece manipular tramposamente propuestas de imposible tránsito;Nos menciona con insistencia que, de llegar al poder, terminará la corrupción, la injustica social y la violencia exacerbada, pero ha sido incapaz de explicarnos cómo.Sé que AMLO puede ganar en vía electoral la presidencia de la República el próximo año;Pero también sé que los intereses mafiosos enquistados en el poder son de tal envergadura, que le impedirán de nuevo acceder a ese fundamental cargo;Esto sería su muerte política, casi un virtual magnicidio a su esperanza desplegada por años…Creo que México no está preparado para otra imposición desde un poder mafioso; y no sé de su precisa reacción ante este decantado evento.Así pues, el País parece encontrarse en la misma fatal encrucijada de principios del siglo pasado. El tiempo parece cíclico, y los retornos de nuestra historia están a la vista…@inigorota