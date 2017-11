Nombramiento FED EU  y banco México

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por coincidencias extrañas, propiamente son o serán simultáneos los nombramientos de la FED de EU, que es el banco central y equivalente a Banco de México en nuestro país, ya que ambas entidades entre otras cosas, dictan la política monetaria de los respectivos países. En EU Donald Trump, nombró Jerome Powell, para suceder al frente de la FED, a Janet Yellen, quien había estado a cargo de dicha institución, haciendo un buen papel al respecto. Por esa razón se barajó su nombre, entre los aspirantes a tan alto cargo, siendo finalmente el elegido Jerome Powell. El nombramiento fue bien recibido por los mercados, aprobándolo y a través de los resultados obtenidos, otorgaron su visto bueno. Hay un detalle que hay que considerar, pues es la primera vez en cuatro décadas, que el que preside la FED, es un abogado y no un economista como era de esperarse. No le quita, sin embargo, posibilidades de hacer un buen papel, como dirigente del Banco Central, que es muy probable que siga la misma política de Yellen, que fue una política gradualista. Se prevé que Powell sea ratificado por el Senado sin mayor problema. Es muy probable que la FED siga subiendo las tasas de interés, como se prevé para finales de diciembre de este año y que obligará desde mi punto de vista a subirlas también a México, a pesar de que actualmente en nuestro país esta una tasa del 7% anual, pero se espera una época de gran volatilidad para nuestros mercados en gran parte por la posible salida de EU del Tratado de Libre Comercio La tasa mencionada, ha finalmente influido fuertemente en la inflación de nuestro país que está al cierre de Octubre en 6.37% anualizada. Sin embargo, en México se espera de un momento a otro, el nombramiento del sucesor de Agustín Carstens, quien en forma voluntaria se retira de la Institución el día último de este mes, para irse, como lo había anunciado, a hacerse cargo del Banco de Pagos Internacionales (BIS) con sede en Suiza, lo que no ha dejado de ser controvertido, sobre todo porque Carstens ha hecho muy buen papel al frente del Banco Central y sin él no se entenderían las políticas monetarias de nuestro país, sin dejar de reconocer que ha tenido fuertes presiones en el desempeño de su cargo. Sólo que se presenta un problema, porque el nombramiento natural recae sobre el actual Secretario de Hacienda, -que es economista y abogado- porque reúne todas las cualidades para estar el frente del Banco Central, sin embargo, coincidentemente recae en la misma persona, el posible nombramiento del candidato a la Presidencia de la República por parte de Peña Nieto, que en unos días tendrá que elegir, por un lado quien suceda a Agustín Carstens y por el otro, al candidato a la Presidencia de la República, siendo estos, unos asuntos que no dejan de ser muy difíciles de decidir, aunque hay otros candidatos para ambos puestos. Según Manuel Suárez Mier, de “Asuntos Capitales”, que deje Peña Nieto correr los tiempos, para que el Gobernador del Banco de México sea en automático Roberto Cueto, que es el sub-gobernador de más edad y con mayor experiencia en la junta del gobierno y terminaría el período de Carstens, en Diciembre de 2021, dejando libre para que el próximo presidente nombre probablemente a Lorenza Martínez que es una excelente economista, para que asuma una muy capaz junta de gobierno. Cabe subrayar que también del Cueto es abogado y no economista. Sin embargo, Georgina Moret del periódico “El Financiero” opina que debe ser Alejando Diaz de León, porque según ella, tiene más experiencia y es un político del ITAM quien ya fue director general de Bancomext en este sexenio. De lo que no debe caber ninguna duda, es que Agustín Carstens ha puesto -sin proponérselo- en la balanza, el nombramiento del Candidato del PRI a la Presidencia de la República y el Gobernador del Banco de México. ¿Qué pasará? Lo veremos en días muy próximos, porque es a Peña Nieto a quien le corresponden ambos nombramientos, aunque las apariencias digan lo contrario.