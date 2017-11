“Reconstruyamos a México”          

Publicidad

Por un instante soñemos que tenemos todo el poder para gobernar a México, y que a diferencia de quienes nos antecedieron, somos inteligentes, capaces, honestos, generosos, nacionalistas, buenas personas y realmente comprometidos con la República… ¿Qué haríamos?No sé qué harías tú, estimado lector, pero yo me preocuparía, antes que todo por dar de comer bien a los ciudadanos. No imagino un mejor gobernante, que aquel que se preocupa de sus súbditos de la misma manera que un padre amoroso; y no imagino un padre amoroso y responsable cuya primera preocupación no sea alimentar bien a sus hijos;… ya después veremos escuela, ropa, salud, diversión, techo, deporte y otras necesidades.Considero al Presidente Enrique Peña Nieto un hombre ignorante, soberbio e intrínsecamente corrupto, pero creo que acertó cuando inició la “Cruzada contra el Hambre”. Que se equivocó al encargársela a la también corrupta Rosario Robles ¡Pues sí!; que no había manera de hacerlo bien desde un gobierno centrado en la depredación de la nación y en el enriquecimiento de sus gobernantes y funcionarios, salvo honrosas excepciones ¡Así lo veo! Pero de que la primera tarea era garantizar el alimento de todos y cada uno de los mexicanos, no tengo la menor duda. En cómo resolverlo, tampoco tengo dudas: generando oportunidades para que todo mexicano, todo padre de familia, con un trabajo honesto de ocho horas, pueda acceder a los alimentos necesarios para el sostén familiar,… pero, ¿cómo hacerlo?:Primero reconociendo que es la sociedad rural la que tiene por vocación el producir alimentos: las vacas, el maíz, el trigo, las verdolagas, los frijoles, las cabras, los marranos, los chiles, la cebollas, los manzanos, las papayas, etc. No se dan en las calles pavimentadas, se dan en la tierra y quienes tienen y viven de la tierra son quienes viven en el campo conformando la sociedad rural… Es imprescindible entonces, que quién gobierne instaure políticas públicas que permitan a quienes habitan en los pueblos y comunidades que conforman la sociedad rural puedan vivir dignamente con el fruto de su trabajo, políticas que favorezcan la producción de alimentos para dar de comer a los mexicanos; si tenemos excedentes, entonces ya veremos si nos conviene procesarlos o exportarlos, pero no en tanto existan mexicanos con hambre…¿Pero qué tipo de políticas públicas?... Se me ocurre que aquellas que permitan a todos, siguiendo con el sueño zapatista, el acceso a tierras propias o comunales para garantizar su alimento, enriquecidas con políticas que apoyen la tecnificación y la innovación agropecuaria que estén al alcance de cualquier productor del campo y no solo para élites que tienen el potencial económico para “comprar” tecnología y poseer tierras “rentables”. Es decir, debería ser política pública que cada metro de tierra en México sea dotado del soporte técnico y la asesoría profesional para que dé su mayor rendimiento, así como de los créditos necesarios para tecnificar cada parcela y hacerla competitiva; al tiempo que la escuelas rurales se eficientan para que cumplan su función de formar, educar y capacitar a los productores para que sean eficaces, reconstruyendo de facto a una sociedad rural que no deseará migrar porque vivir de su tierra y su trabajo le permite vivir bien y ser felices. Como complemento a lo anterior, respetuosamente sugeriría una política pública que a través de una institución del estado (Agroindustrias de Guanajuato), dote de infraestructura y capital de trabajo a la sociedad rural, para que cuente con lo necesario para competir con ventaja o mínimo, en igualdad de condiciones, con los productores de primer mundo y así participar de los beneficios de la globalización accediendo a mercados de exportación, después de satisfacer la demanda nacional. Esta infraestructura incluiría empaques, procesadoras, equipos de refrigeración, sistemas de distribución y almacenamiento, al tiempo que mediante sistemas de distribución eficaces se hacen llegar a todos los mercados de la república y en su momento a los mercados internacionales, los productos del campo… A este esfuerzo por dar de comer al pueblo de Guanajuato y de México, añadiría comedores comunales, en donde todos los pobres puedan asistir y tener un buen alimento que les permita tener un cuerpo sano para incorporarse a una política pública de pleno empleo, de la que hablaremos próximamente… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.