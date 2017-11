Callan autoridades por ‘desaparecidos’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Subprocuraduría de Justicia de la Región C, no ha brindado información con respecto a las identidades de las personas que fueron localizadas sin vida cerca de La Gavia en el municipio de Cortazar.A pesar de que familiares ya señalaron a este medio de comunicación la identidad plena de los fallecidos, las autoridades ministeriales no ha dado a conocer de manera oficial la identidad y tampoco las causas de muertes.Familiares de las víctimas los identificaron como Cristian Nicolás Aboytes González, de 31 años y Francisco Javier Jaral Granados, de 19 años.Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público corrobore las identidades y determinen las causas de muerte de las víctimas.Los hechos ocurrieron el miércoles al medio día cuando se reportó el hallazgo de cuerpos sin vida antes de llegar a La Gavia, a la altura de El Zapote, entre en un sembradío de sorgo.Los cuerpos presentaban huellas de violencia y presuntamente se trataba de dos jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el domingo pasado cuando fueron a la Feria en Cortazar.El alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, hizo un llamado a las familias de las personas que fueron localizadas muertas en un sembradío en la comunidad del Zapote y que estaban reportadas como desaparecidas para que se realice una investigación interna y sentenció que si elementos de Policía son los responsables se les debe castigar.Los padres de Cristian Aboytes González acusaron que elementos de la Policía Municipal los detuvieron pero jamás los ingresaron a barandilla y este miércoles fueron localizados muertos con signos de violencia, a lo que Estefanía dijo que los policías tenían la indicación de no remitir a las personas, únicamente sacarlas de la Feria para evitar conatos de bronca y que los altercados crecieran.El edil proporcionó detalles de lo que fue el operativo municipal que se planteó para el cierre de la Feria el pasado domingo 5 de noviembre con la presentación del cantante Gerardo Ortiz, fecha en que se reportó la desaparición de Cristian Aboytes González y Francisco Jaral Granados quienes fueron localizados muertos este miércoles.“No están solos que vengan, platiquen conmigo yo les voy ayudar porque si estos muchachos fueron levantados por policías se debe castigar yo no voy a permitir en mi Gobierno una irregularidad de esta naturaleza, juntos realicemos esa investigación”, dijo.Pedro Pérez, titular de la Policía municipal dijo que de las detenciones realizadas durante la Feria no corresponden a las características de los fallecidos según los reportado por los elementos y que quizá la situación se busque politizar o existen personas que tienen algo en contra de la institución.“A final de cuentas sigue siendo un factor mediático, de personas que se dedican y quizá quieran politizar o quizá tengan algún sentir en contra de la Policía”.Pedro Pérez dijo que no son ajenos a la investigación y que mantendrán puertas abiertas para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes sobre los elementos de la corporación ya que no se tiene nada que ocultar.