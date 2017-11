Crisis en el boxeo leonés

Publicidad

Desde el ámbito municipal no se les obstaculiza la participación a los boxeadores leoneses rumbo a la Olimpiada Nacional 2018, sino que el problema se debe a las relaciones conflictivas de los organismos nacionales del deporte.A decir del subdirector de Deporte Selectivo de la Comisión Municipal del Deporte de León, Néstor Rangel, el mayor problema con los boxeadores que aspiran a Olimpiada es la fractura entre la Comisión Nacional del Deporte y la Federación Mexicana de Boxeo.De esta forma, la determinación de que los juveniles participen o no en el proceso municipal de Olimpiada se debe únicamente al hecho de si están dados de alta ante la Federación o ante la Conade, cuestión por la que el grupo de Natividad Rocha, entrenador de boxeo, y sus pupilos encuentran la dificultad de participar en el certamen.“’Nati’ tomó la determinación (de seguir en la Federación)...sigue yéndose por aquel lado y es muy respetable. Es evidente que si está en la Federación no estará con la asociación”, dijo Néstor Rangel.Y es que la posibilidad de competir este sábado en la competencia municipal rumbo a Olimpiada, no se les niega, pero resulta un riesgo, dado que pueden calificar y en etapas posteriores, los contrincantes pueden demandar incluso que los boxeadores no están registrados ante Conade y se les negará la participación.“Todavía antes del pesaje invitan para que se unan, pero él (Natividad) está casado con el proceso de la Federación. A nivel estatal se les puede dejar competir, pero ya en nivel nacional no los van a dejar”, dijo Rangel.