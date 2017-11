McGregor se le fue encima a un referee

Publicidad

El luchador Charlie Ward consiguió una importante victoria en el evento Bellator 187, el cual se lleva a cabo en Irlanda, tras derrotar a John Redmond, dentro de las Artes Marciales Mixtas.Ward es amigo y compañero de Conor McGregor, por lo que su triunfo significó una gran alegría, al grado de que brincó a la jaula para abrazar al ganador, lo que no está permitido, por lo que el referee Marc Goddard tuvo que separarlos.A 'The Notorious' no le gustó mucho el regaño y de inmediato perdió el control, al grado de buscar al juez para golpearlo, lo que obligó a elementos de seguridad a intervenir para evitar que pasara a mayores.