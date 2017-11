Congreso Charro pone a prueba infraestructura hotelera

Publicidad

El Congreso y Campeonato Nacional Charro 2017 puso a prueba la infraestructura hotelera de la ciudad con la visita de charros, escaramuzas, turistas y representantes estadounidenses.Tras el primer día de actividades, había hoteles en Pachuca que estaban a su máxima capacidad y otros que no tenían disponibles ciertos días, según constató Am Hidalgo en un sondeo.El céntrico hotel Emily, alejado del evento, puede ofrecer servicio, en cambio Camino Real y Krystal tienen todas sus habitaciones reservadas.Otros más solo tienen algunas fechas disponibles y no es posible obtener reservaciones por varios días seguidos, tal es el caso del Ciros, Fiesta Inn y La Joya.Según los datos otorgados por personal de recepción de cada uno de los establecimientos, Camino Real, Ciros y Fiesta Inn tienen un convenio con el Congreso Nacional Charro, al otorgar una tarifa de descuento.El evento inició el sábado y concluirá el 3 de diciembre en el lienzo “Cuna de la Charrería”.