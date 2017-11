Buscan artesanos vender en el Centro

Publicidad

Respetar la tolerancia que se les otorgó para poder vender sus productos en la Plaza del Artista en el Centro Histórico de Irapuato, es lo que pidió Juan Carlos Blancarte Barrón, artesano desde hace 12 años.Blancarte Barrón indicó que este 9 de noviembre, el director de Mercados, Daniel León Morales, acudió a la Plaza del Artista, acompañado de un grupo de comerciantes conocido como ‘Los Malqueridos’ para retirarlo del lugar, cerca de las 5 de la tarde.“Daniel León llegó con un sólo inspector y con ‘Los Malqueridos’, entre ellos Hilario Ibarra, un líder de tianguis, que le dicen ‘El Tacos’, y llegaron a decirme que se acabó la tolerancia, pero no teníamos fecha, no hay documento, se supone que para retirarnos debía llegar con un documento, pero no lo hizo”, indicó.El artesano irapuatense indicó que desde la Administración pasada se les dio tolerancia para vender sus productos hechos a mano en el andador Francisco J. Mina, sobre la calle Guerrero en el Centro, pero después fueron cambiados a la Plaza del Artista.“Hemos pasado por muchas cosas. Perdimos la tolerancia por otros artesanos, pero vieron que no era problema de nosotros, sino de otros vendedores, somos alrededor de 12 personas, pero a muchos otros se les da el espacio. Es una tolerancia abierta pero no la respetan para algunos”, comentó.Blancarte Barrón reprobó que León Morales hubiera ido acompañado a retirarlo de la plaza, a un costado del Teatro de la Ciudad, con comerciantes y no con inspectores de Mercados, pues señaló, es una forma de confrontar a los grupos de comerciantes.El artesano indicó que buscaría el apoyo de regidores para poder conseguir la tolerancia por escrito para vender sus productos en la Plaza del Artista, así como con el secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, para poder defender la tolerancia ante el director de Mercados.