Buscarán igualdad para comerciantes

El borrador del Reglamento de Mercados para Irapuato se encuentra en revisión, a fin de ser homologado con las modificaciones que se hicieron a la Ley Orgánica Municipal en el artículo correspondiente a la Prestación de Servicios de mercados y centrales de abastos a nivel estatal.Susana Bermúdez Cano, regidora y presidenta de la Comisión de Reglamentos en el Ayuntamiento, indicó que existe una limitante por el periodo de 90 días para homologar el documento.Recordó que en el 2013, la pasada administración pública realizó un reglamento que no se concluyó, y que con los cambios que se dieron a nivel estatal, tienen un panorama más claro para definir el proyecto en beneficio de los comerciantes y ciudadanos.“Está trabajando desde hace tiempo la dirección Jurídica con la dirección de Servicios Públicos para que realmente sea un reglamento funcional para ellos”, dijo.Bermúdez Cano refirió que pondrán énfasis en contemplar todos los tipos de comerciantes, desde fijos hasta ambulantes, para que no se tomen decisiones desiguales, aunque aseguró que no caerán en figuras permisivas.“Hay líderes que existen con los tianguistas, de los mercados, es un sin fin de limitantes que tienes que poner para que no caigan en ese abuso del comerciante, del que realmente lo está haciendo por sobrevivir día día, lo cierto es que también en ciertos momentos ya se ha caído en un exceso donde alguien ya compró los supuestos derechos de alguien más y ya se hizo de otro espacio”, dijo.Agregó que el reglamento actual prohíbe este tipo de cambio de giros de comercio, y que en el nuevo documento también será tomado en cuenta a fin de que sea más flexible, aunque serán cuidadosos al ser un tema delicado.Asimismo destacó que existirá apertura con los comerciantes locales para que se les muestre en qué sentido se aprobará y que se eviten afectaciones a sus negocios.