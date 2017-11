Habrá sanciones a quien tire basura

Publicidad



“Vamos a estar sancionando de manera económica a aquellos que no respeten ese tema, sabemos que es difícil que esta campaña camine porque no generamos esa cultura y esa conciencia en los ciudadanos donde ellos no deben tirar la basura, o deben de barrer frente a sus domicilios”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

contempla sanciones de 800 a más de 5 mil pesos a quienes no cumplan con la limpieza de espacios públicos, señaló la presidenta de la Comisión de Reglamentos, Susana Bermúdez Cano.Refirió que el documento, que será enviado al Ayuntamiento para su aprobación y, va encaminado a fortalecer las acciones de la campaña Irapuato te Quiero Limpio, que arrancó este año.La Unidad de Medida Actualizada (UMA) para la sanción quedó en 80 pesos, y según la falta que se cometa, irá de 3 hasta 70 unidades la sanción.Bermúdez Cano indicó que primero se darán apercibimientos a los ciudadanos que sean detectados infringiendo el reglamento, sin embargo cuando se caiga en reincidencia procederán a aplicar las sanciones correspondientes.Ejemplificó con el tema de no asear el frente de un domicilio, lo que implica una sanción de 3 a 10 unidades con multa máxima de 800 pesos.Agregó que el reglamento contempla sanciones por sacudir alfombras en vía pública, tirar basura sobre vía pública, lotes baldíos y terrenos bardeados, así como regularización de desechos de comerciantes en mercados, tianguis, puestos fijos y semi fijos.La Presidenta de la comisión dijo que también, quienes de no cumplir tendrían sanciones de 10 a 15 unidades, con sanción máxima de mil 200 pesos.Asimismo, en los tiraderos de basura clandestinos la multa sería de 20 a 30 unidades, con sanción de mil 600 a 2 mil 400 pesos, entre otros.