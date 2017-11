Priorizan puentes peatonales sobre muro de Ferromex

Publicidad

La construcción del muro de Ferromex no continuará en la zona entre las colonias Roma y Primero de Mayo, hasta que se instalen los 3 puentes peatonales que incluye el proyecto, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.Refirió que la construcción del muro continúa de manera normal en otras zonas de la ciudad donde hay vías del tren, con avance considerable; sin embargo junto a las colonias antes mencionadas no se ha reanudado la obra.“No se va a continuar el muro hasta que no se construyan los puentes, creo que es un blindaje también para la colonia Primero de Mayo con esa cercanía del tren, y obviamente el paso continuo y por diferentes vías de la delincuencia, eso en lugar de perjudicarlos los va a beneficiar”, enfatizó.Comentó que ya platicó con algunos habitantes de la colonia Las Américas, que dijeron que la construcción del muro ha servido para evitar la delincuencia, pero que con habitantes de Primero de Mayo no ha tenido acercamiento.Ortiz Gutiérrez refirió que Ferromex ya cuenta con los proyectos para la construcción de los 3 puentes peatonales, y que como gobierno municipal, ya enviaron la propuesta de los espacios donde podrían instalarse las infraestructuras.Buscan 2 mil mdp en presupuestoEl Alcalde refirió que para el presupuesto del 2018, se buscan alrededor de 2 mil millones de pesos, que irían encaminados a acciones sociales, dar continuidad a obras y a la seguridad.Agregó que en seguridad, se autorizaron 100 nuevas plazas para policías, así como recurso para más equipamiento, patrullas para los 200 nuevos elementos de seguridad y proyectos de semaforización.