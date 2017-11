Sospecha el Alcalde ‘guerra sucia’ para 2018

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como estrategia, el Gobierno municipal presentará hasta 2018 en el período electoral, las denuncias contra grupos políticos que realizaron actividades para desestabilizar al municipio, indicó Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato.Comentó que se prevé que continúe la ‘guerra sucia’ de cara a los comicios del próximo año, y que la exhibición de estos grupos es la mejor manera de bajar las malas prácticas de quienes ya están identificados.“Tenemos que detallar todo para poder presentar las denuncias penales (¿Va a ser una revancha política?) No, simplemente es estrategia, también hay que conjuntar todas las pruebas, no nada más es porque lo dice el Alcalde”, dijo el Presidente Municipal.Ortiz Gutiérrez comentó que las denuncias también serán presentadas ante organismos electorales en la entidad, en contra de por lo menos 6 presuntos responsables, 3 de ellos de Irapuato y 3 más del municipio de León.“Están ligados a un partido político pero por razones estratégicas y además de no contar todavía con los documentos probatorios que estamos procesando, hasta ese momento lo vamos a dar a conocer”, refirió.Asimismo, indicó que grupos como Cabildo Ciudadano Irapuatense no representan nada para él, y que sus acciones las ve como ‘travesurillas” que pueden caer en lo ridículo, pues deberían estar más preocupados por trabajar en el bien de la ciudad.“Quieren su minuto de fama (¿Le harán la ‘chamba’ a algún partido político?) Yo supongo que sí, porque estos no dan brinco sin huarache, entonces creo que por ahí algo habrá”, finalizó.