Lo asesinan de un balazo y lo queman

El cadáver que fue encontrado calcinado en la colonia Rancho Morelos, pertenecía a un hombre y fue asesinado de un balazo en la cabeza, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, el hecho ya es investigado.A decir de Araceli Castaño Villegas, jefa de investigación en la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, declaró “A las 13:00 del día 10 de noviembre, la PGJ da inicio a la carpeta de investigación mediante una llamada telefónica del personal de cabina de radio de seguridad pública, quienes indican que en la comunidad San Francisco de las Cumbres cercano al Rancho Colonia Morelos, en el interior de un predio solo se encuentra una cuerpo calcinado, los agentes de la AIC al llegar al lugar se dan cuenta que el cuerpo esta semicalcinado, el cual responde a un masculino hasta el momento no identificado, el propietario no vive en el lugar.” confirmó el hecho en la declaración la funcionario de la PGJ.El preció donde fue encontrado el cadáver calcinado, se encuentra abandonado, pues desde que murió el dueño esta en un proceso legal, intestado, en tornó quien dijo ser el encargado ahora informó que el predio era de su papá quien ya murió y el lugar se encuentra intestado, por lo cual se encuentra deshabitado, ellos van cada mes para revisar, pues ya han cometido varios robos.“Hace como dos meses, se metieron a robar y el predio tenia las puertas abiertas, solo los cerraban con un candando y uno vecinos le avisaron que estaba un muerto adentro, por tal motivo es que nos da informes a nosotros y a la Policía Municipal” informó Castaño Villegas.PRIMERO LO EJECUTAN Y DESPUÉS LO QUEMANA decir del resultado de la necropsia hecha por elementos del Servicio Médico Forense al cadáver, semi calcinado encontrado en dicha finca presentaba un balazo en la cabeza, primero fue asesinado con el tiro de gracia y después quemado.Hasta el momento pertenece en calidad de No identificado y se llevan a cabo las investigación correspondientes en torno al hecho.