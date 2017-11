En 'La Chona', falta 'Nacho' Gutiérrez

Publicidad

El jueves 2 de noviembre, como hace más de cuarenta años lo he estado haciendo, visité el Panteón del Señor de la Misericordia de la hermana población de Encarnación de Díaz. Con alegría saludé a muchos amigos y conocidos de aquellos años; pero ya no éramos los mismos; indiscutiblemente la incuria de los años ha hecho mella en nuestras espaldas y nos ha pintado de blanco el pelo. Pero ahí estábamos; como hace más de cuarenta años.El visitar el Panteón del Señor de la Misericordia de Encarnación de Díaz; el de mas historia en el Centro del País y más antiguo en su género que el propio Panteón de Belén de la Capital Guadalajara. Quienes lo conocemos desde hace muchos años y hemos visto su transformación, conocimos ejemplares ciudadanos que tal vez ni ellos en ese momento soñaron con la repercusión benéfica que su obra abonaría a Encarnación de Díaz. Con su desaparición terrena y al paso de los años, hasta los hemos olvidado; y lo que es peor, no cuidamos lo que ellos nos legaron.Conozco varios panteones en la República Mexicana y cada uno de ellos tiene sus muy singulares atractivos; pero entre todos, aquellos que mayor interés me han despertado son cuatro: El Panteón de San Fernando y el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México; el Panteón de Belén en la Capital Guadalajara y el Panteón del Señor de la Misericordia en Encarnación de Díaz.En la época virreinal existía la costumbre de sepultar a los finados en los atrios de los templos. Los privilegiados social y económicamente, hasta criptas tenían en el interior de ellos. Aún existen bajo el piso de algunos santuarios, pasadizos subterráneos o catacumbas. En la ciudad de México hay sepultados en la Iglesia de San Fernando y fue al inicio del Siglo XIX que fue señalado basto terreno adjunto para sepultar a tanto desgraciado víctima de las epidemias que asolaron la región. Como era un cementerio pequeño, limpio y ordenado, muy pronto fue escogido por las familias de la alta sociedad como el sitio adecuado para su sepultura. Cuando estos terrenos fueron confiscados por el Estado con la aplicación de las Leyes de Reforma, el gobierno lo declaró “Panteón de Hombres Ilustres”. Por eso, en 1935 fue declarado “Monumento Histórico” por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el Panteón Civil de Dolores, el Presidente de la República, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la construcción de la “Rotonda de los Hombres Ilustres”, cuya existencia lo reviste de peculiar atractivo.El Panteón de Belén de Guadalajara, actualmente funge como “Museo Panteón”. Fue proyectado por D. Manuel Gómez Ibarra a solicitud por el Obispo D. Diego Aranda y Carpinteiro y fue inaugurado en 1848 y su funcionamiento duró poco menos de cincuenta años. Por su riqueza arquitectónica está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está considerado Tesoro Arquitectónico Nacional. Como atractivo, cuenta con tumbas y mausoleos majestuosos; así como con novecientos nichos empotrados a la pared donde reposan las cenizas de sus deudos. Son muchos los personajes ilustres que aquí se encuentran sepultados; a otros, ya exhumados, los han llevado a la Rotonda de Jaliscienses Ilustres.Las gavetas y corredores del Panteón del Señor de la Misericordia de Encarnación de Díaz los inició D. Casimiro Cervantes y el primer cadáver que recibió fue el de Da. María Muñoz de González el 29 de abril de 1829. En este Panteón, mejorando la costumbre secular de sepultar al finado en su espacio de tres metros de profundidad o al ras del suelo, para que llegado el día, escuchen pronto el trompetazo del Juicio Final. Desde la fecha de su inicio, los difuntos son sepultados en criptas levantadas en hileras de seis alineadas en corredores protegidos por elegantes arquerías. El Panteón de Belén tiene novecientas; en el de Encarnación de Díaz se cuentan por miles. En el centro del Antiguo Panteón se levanta el Templo del Señor de la Misericordia, donde se venera la milagrosa Imagen del Crucificado de rasgos bizantinos pintado en adobe por Pablo Contreras el año 1833.Durante el gobierno de Vicente Fox, se inició el trazo de una nueva ruta turística en base al “Camino Real de Tierra Adentro”; pero fue con Felipe Calderón en que CONACULTA lo incluyó en el catálogo del Patrimonio Cultural de la Humanidad en agosto del año 2010. Luego la UNESCO le reconoce el Título. ¿Por qué? Porque el sistema funerario en el Panteón del Señor de la Misericordia iniciado el año de 1829, los encargados y generaciones subsecuentes han respetado el mismo estilo; lo que lo hace excepcional con respecto a los panteones antes mencionados. A espaldas del antiguo cementerio, han seguido los trabajos funerarios al cobijo de extensos y artísticos corredores y en el centro de sus cuadrángulos, las áreas verdes prevalecen en un ambiente de fiesta. Si a esto agregamos, los grupos musicales que acompañan a los dolientes en los funerales.A espaldas del Nuevo Panteón, en su tercera parte de extensión, ya tiene otro panteón extenso anexo con el mismo elegante y artístico sistema. Hacia el viento Oriente, se ha levantado muy bien diseñado el Museo de las Ánimas; en donde se encuentran en perpetua exposición, cuerpos deshidratados que cuentan con los cuidados y obligadas seguridades señaladas por Salubridad.El Panteón del Señor de la Misericordia se viste de fiesta el 3 de Mayo y en solemne novenario los lugareños lo visitan todos los días. Festejos que nacieron a principios del Siglo XX a instancias del P. D. Lucio González y este excepcional varón extendió su culto en la región. Durante su novenario, este pequeño Santuario es visitado por miles de creyentes; a la vez, desde antaño, frente al panteón y alrededor de su jardín frontal, muchos vendedores de loza, artesanía de la región y quiote tatemado, dan formalidad al comercio. Hay quien llama a estas fiestas “La Feria del Quiote”. Otras fechas en que la fiesta se repite, son: El 10 de Mayo y el 2 de Noviembre, como a la que hacemos alusión. Además, el lugar es visitado semanalmente por miles de personas que de otros lados nos visitan. En esas fechas y cuando algún finado es depositado en su respectivo nicho de espera para el Juicio final, los grupos musicales acompañan los actos luctuosos. Por eso, el Padre Manuelito, autor de la canción “La Chonita”, en una de sus estrofas dice: “Siempre están en primavera / sus jardines y sus huertos; / es tan alegre mi pueblo, / que hay fiesta hasta con los muertos.” Por esto y por otras cosas más, si no conoce el Panteón de Encarnación de Díaz, debe conocerlo.El pasado 2 de noviembre visité como antaño el Panteón del Señor de la Misericordia. Para llegar, el congestionamiento del tráfico dificultaba encontrar estacionamiento. Localicé uno; en los terrenos que hace muchos años habían adquirido los jóvenes de la A.C.J.M. y durante buen tiempo lo usamos como “Campito de Futbol”. En este improvisado estacionamiento, quien lo estaba administrando no entregaba el respectivo boleto-contraseña que respaldara la seguridad del vehículo, a la vez que facilitara correcto informe económico de los ingresos que se obtuvieran. Tan solo había un letrero en la entrada que decía: “Costo 20 pesos. Limosna para la Parroquia”. El Agente de Tránsito que en la esquina estaba, dijo no saber nada de eso y que ellos nada tenían que ver.En este Panteón se acostumbra que los deudos, en las fechas señaladas visiten a sus difuntos y les lleven artísticas coronas de flores que exprofeso confeccionan; mismas que son colgadas en un clavito colocado en el atravesaño de arriba de la cripta para que el adorno floral la cubra. Siempre hay varios jóvenes con escaleritas para colocar las coronas en los corredores y a veces no se dan abasto. Está prohibido que el visitante haga trabajos en su gaveta para que no vaya causar destrozos en los nichos. En esta ocasión, solo había una familia ofreciendo el servicio con una escalerita y desgraciadamente, no se daban abasto; pues son muchos los corredores donde se requería de este servicio.Para concluir, fuimos a tomar un descanso en el Jardín Frontal del Cementerio. Terreno que antes de que fuera trazado el jardín, a principios del siglo XX el P. D. Lucio González lo cruzaba diariamente de rodillas hasta llegar a las plantas del Milagroso Crucificado. El estado en que se encuentra el jardín, es lastimoso. Bancas Derruidas y descuidados jardines. Eso trajo a mi mente a quien trazó este jardín y procuró la ayuda de los vecinos para la colocación de sus bancas y enmallado. Además, consiguió de las Srtas. Lupita y Paulita Villalobos la donación del terreno adjunto que fue destinado para Parque Infantil. Me estoy refiriendo al infatigable Nacho Gutiérrez y colaboradores como el Ing. Reynaldo Cervantes y el Sr. Chávez Cumplido, entre algunos mas.Pero…¿Sabe quiénes siguieron con el estilo del Panteón Antiguo, en el conocido como Panteón Nuevo? Personas como Juan Manuel Macías que aún vive y merece el reconocimiento de todos. ¿Se acuerda del Maistro. Ambrocio Medina? Era uno de sus auxiliares. Ellos iniciaron las obras sin dinero; pero hubo quienes les tuvieron confianza en el proyecto y pagaron por anticipada la cripta y así nació el largo corredor que nos recibe. Por esas fechas falleció “Teban” Villalobos; aunque en sus mocedades realizó obra artística en Cuba y Nueva York, regresa a Encarnación y auxilia al Padre Joaquín dejando excelente obra artística en el comulgatorio y altares en el Templo de Jesús María y José. Desgraciadamente, se aficionó al alcohol y murió abandonado en uno de los pesebres de los macheros del Mesón de Díaz. Y como nadie quería adquirir la cripta No. 13; pues ahí sepultaron al genial pintor. Por eso me pregunto al ver los descuidos que vi en el panteón: ¿Dónde está Nacho Gutiérrez?