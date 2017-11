Sin luz en la antesala del cielo

Publicidad

Un 24 de diciembre del siglo pasado, siendo yo reportero de El Diario de Guadalajara, me vi en una situación difícil, desde el punto de vista laboral. Mis “fuentes” informativas estaban cerradas por vacaciones. El mismo periódico experimentaba una baja sensible en publicidad y en páginas. Claro, la información se cargaba a los eventos sociales, turismo, deportes -como de costumbre-, notas de policía y religiosas.Pero el periódico sale todos los días y un reportero no puede llegar a la Redacción por las tardes con las manos vacías. A los novatos en este oficio, les dan ganas (escribió una vez Walter Cronkite, creo) “de apalear a su madre en una pieza cerrada de su casa y salir corriendo a la Redacción gritando: ¡tengo una noticia exclusiva de un hijo malvado!”Mi jefe de Información, don Antonio Lazo de la Vega -a quien sigo bendiciendo cada vez que lo recuerdo-, me dijo: “Búscate algo que quede bien para publicar en estas fechas. Busca el toque humano; a la gente siempre le interesa”. Con tales instrucciones salí fortalecido por las calles de la segunda ciudad de la República Mexicana, entonces de unos dos millones de habitantes, a fin de “buscar lo humano”.Deambulaba frente al Centro de la Amistad Internacional y recordé que en las inmediaciones se encuentra un asilo de ancianos (oficialmente se llama Casa de Descanso) que construyó el Gobernador Francisco Medina Ascencio. Hacia allá encaminé mis pasos. La entrada está por la Avenida Manuel Acuña, a 50 metros de Casa Jalisco, donde reside quien es titular del Poder Ejecutivo del Estado.En la entrada estaba una religiosa de edad madura, quien me dijo -muy amable- que podía pasar a saludar a los asilados que quisiera. Me encaminé a la primera puerta a mi derecha, toqué y salió una dama elegante, de hermosos ojos azules, pelo blanco y rizado, con ese porte de las condesas inglesas que reciben en las tardes a los invitados para tomar el té de las cinco. Me presenté y me invitó a pasar.La estancia era amplia y luminosa, limpia y bien ventilada; una pared tenía un ventanal que se abre y da a un arbolado jardín, que termina en la calle Miguel Ángel de Quevedo. La dama apuntó a una silla y me senté. Luego, con seguridad pero, al mismo tiempo con algo de torpeza, ella acercó otro sillón que estaba cerca, y se sentó. Comenzó una charla amena, alegre, inolvidable.“Aquí estoy feliz. Para mí, ésta es la antesala del Cielo”, me dijo. Luego habló de su familia (ahora no recuerdo detalles ni nombres), hizo remembranzas de su juventud y de algunas tareas domésticas y sociales, y expresó agradecimiento porque yo la había visitado ese día en que no esperaba tan temprano a nadie. Después que se explayó verbalmente muchos minutos, me dijo con cierta tristeza, que lo único que lamentaba era que nadie fuera a leerle alguno de sus libros que conservaba y que, durante años, adquirió, leyó, subrayó y clasificó en su rica biblioteca familiar.Entonces me sorprendí. Ya había visto que mi anfitriona tenía tres libreros saturados de volúmenes; un archivero, un ropero de madera antigua con incrustaciones de marquetería, la cama de bronce. Sin duda se trataba de una señora de alta sociedad y buena posición económica, porque en ese asilo encontraron refugio personas de apellidos distinguidos en el mundo político, económico y social de Guadalajara. Lo bueno es que el Gobernador Medina Ascencio se preocupó también por las clases populares con otro tipo de asilos.Pero cuando escuché que nadie iba a leerle libros, ya estaba yo haciéndome interrogaciones. Fue entonces que ella agregó, un poco como al desgaire: “Como soy ciega…” No podía creerlo. Todo el tiempo que habíamos charlado la había mirado directamente a los ojos, como suelo hacer siempre con mis interlocutores y no había advertido nada extraño en los suyos. Así que, atrevido como soy, no me quedó más remedio que cerrar mi mano derecha y tirarle a la cara un puñetazo con fuerza, pero con aquella destreza deportiva que me caracterizaba, detuve el golpe a dos centímetros de su nariz. La dama ni siquiera interrumpió su charla. Ahí me convencí que estaba ciega.Escribí una amplia nota sobre el asilo, su organización, huéspedes, preparativos para la noche de Navidad y las asiduas visitas de colegialas y grupos de damas voluntarias que transmitían cariño y alegría a los ancianos. Pero le di relevancia a la entrevista con mi dama ciega y titulé: “Sin luz en la antesala del Cielo”. Unos días después me llamó por teléfono al periódico la gerente de una conocida empresa para agradecerme la nota. “Mi mamá ha recibido decenas de visitas de personas que van a leerle”, me dijo.Recuerdo esto porque en todos los municipios de los Altos de Jalisco tenemos ancianos, que por su edad y las leyes de la naturaleza, están próximos a partir de este mundo. Quienes son creyentes en alguna religión saben que están en la antesala de la eternidad. ¡Qué bueno fuera que esa antesala luzca, como en la Casa de Descanso de Guadalajara, amplia y luminosa, limpia y bien ventilada, y que voluntarios jóvenes y maduros acudan para alegrar esos últimos días, previos a la partida! Ojalá todos los asilos cubran esos requisitos.