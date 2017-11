El Tri siembra dudas en Claudio Suárez

Publicidad

Claudio Suárez, referente de la selección mexicana en el pasado, habló sobre la situación que vive actualmente el Tri."Han generado muchas dudas por su desempeño, las rotaciones, los fracasos en torneos pasados. Espero se llegue (al quinto partido), pero lejos de eso, lo importante es trascender por la forma en la que se juegue el mundial", declaró Suárez.Con relación a la eliminatoria que tuvo México, destacó la tranquilidad con la que se superó el reto."Tuvieron una muy buena eliminatoria. Desde Ricardo Antonio La Volpe no conseguíamos el boleto al mundial tan fácil. Esperemos mejoren los resultados", externó el ex futbolista.Suárez se encuentra en Querétaro para disputar el Juego por la Paz en compañía de otras figuras del mundo futbolístico como Carles Puyol, 'Pibe' Valderrama y Ronaldinho, entre otros."Contento con participar, ya tuve la experiencia en China. Mandar mensaje por la paz es importante y por medio del futbol qué mejor".Por otra parte, el ex defensor asegura que es difícil erradicar la violencia de los estadios, más no imposible."La problemática es de años. Si aplicas el reglamento como debe de ser no pasaría eso. La afición también debe entender. Es una tarea muy complicada, pero no imposible, finalizó.