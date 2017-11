Valderrama tiene fe en México para Rusia 2018

Publicidad

Carlos "Pibe Valderrama, leyenda del futbol colombiano, habló en entrevista a EL UNIVERSAL DEPORTES previo al Partido por la Paz a disputarse en Querétaro, sobre el proceso del técnico Juan Carlos Osorio con la selección mexicana y dijo que no compartía las rotaciones de su compatriota."Yo pienso que el sistema es bueno, lo táctico es bueno, por eso estamos como estamos. Yo personalmente no creo en las rotaciones, pienso que todos los equipos tienen un equipo base, pero a él no se le puede decir nada, los resultados mandan", mencionó el mundialista en 1994.A pesar de estar en contra del planteamiento de Osorio, Valderrama tiene fe en México: "Yo le tengo fe a México, es un equipo joven, ya se conocen, llevan trabajando toda esta eliminatoria juntos; eso es importante".Sobre el combinado colombiano, Valderrama cree que van por el paso correcto: "Nosotros tenemos una gran selección, los resultados lo dicen, nuestra selección nos ha dado un gran proceso con dos mundiales, los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico, eso nos da tranquilidad de que tendremos un buen Mundial".A pregunta sobre si le gustaría que se enfrentaran Colombia y México, dijo que esperaba verlos en la semifinal y la final.Valderrama habló también sobre la relevancia del Partido por la Paz."Para mí es un honor estar en estos partidos porque quiero la paz para el mundo y yo pienso que nosotros, los jugadores que nos invitan y que estamos disponibles para esta clase de eventos, lo hacemos con el corazón, porque lo único que queremos es poner un granito de arena para conseguir la paz".El histórico jugador de la selección de Colombia, afirmó que una manera para que la violencia sea erradicada, tanto dentro como fuera de las canchas, es precisamente con este tipo de eventos para crear conciencia en los aficionados y también, permitir que los fans puedan estar cerca de los protagonistas que buscan el cambio."Queremos que se den (los eventos) para esto, queremos que la gente vaya al estadio, que la gente venga a pedir autógrafos, que la gente venga a pedir La foto. ¿Por qué? Porque es un paso para que se vaya consiguiendo la paz. Eso es lo que nosotros podemos hacer y es un mensaje para que la gente vea que si se puede".