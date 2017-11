Acusan cadena de corrupción en creación de fraccionamientos

Publicidad “Detrás de los fraccionamientos irregulares podríamos mencionar que es una cadena de corrupción. Cada vez el gobierno en mayores escalas les está permitiendo a los desarrolladores propiciar esa cadena de corrupción”, dijo la arquitecta Arellano.



“La corrupción viene desde atrás, desde los permisos para construcción que se autorizaron en Desarrollo Urbano, en Catastro Municipal, y piden que se avale un fraccionamiento cuando aún no está al 100%. No tienen factibilidad de habitabilidad y las autoridades ya otorgaron los permisos para vender. Hay supervisores que ya avalaron que las viviendas están al 100%, cuando faltan puertas, ventanas instalaciones eléctricas”.

La Diputada local María Guadalupe Velázquez Díaz, y la presidenta del Colegio de Evaluadores de Irapuato, del Instituto Mexicano de Valuadores del Guanajuato, Centro, A. C. arquitecta Sylvia Marbella Arellano Andrade, denunciaron públicamente que hay toda una cadena de corrupción que fomenta la creación de fraccionamientos irregulares, y la creación de fraccionamientos alejados de la macha urbana.En su intervención en el Foro Temático Consultivo sobre el Plan León 2018, de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural sustentable que organizó el Comité Municipal del PRI, la dirigentes de los evaluadores explicó que en esto están involucrados entidades de crédito como el Infonavit.Destacó que los desarrolladores escogen a los valuadores que les permiten pasar por alto deficiencias en las viviendas, y no quienes otorgan los créditos.Pero la corrupción viene de más atrás, desde Desarrollo urbano.La dirigente de valuadores subrayó que la corrupción es grave.Por su parte la diputada señaló que la corrupción impera no sólo en desarrolladores que construyen viviendas de mala calidad, sino también los constructores que construyen vialidades con materiales de mala calidad.En su intervención en ex director del Instituto Municipal de Planeación (IMUVI) ,Mariano Delgado Fadul, señaló que actualmente se tienen 230 fraccionamientos irregulares en León, y que en una administración sólo se consigue regularizar un 30%.Al final se concluyó que en entre los desarrolladores y quienes impulsan los fraccionamientos irregulares, hay una gran cadena de corrupción.