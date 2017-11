Alarma jauría de perros

Publicidad “Todos esos perros si tienen dueño, pero precisamente por bravos prefieren dejarlos en la calle, y uno tiene que andar con cuidado porque muchos sí muerden” comentó Guillermina Cruz, vecina de Congregación.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una jauría de perros tiene preocupados a los vecinos de Villas de León, pues han mordido a varias personas. El problema se da con mayor frecuencia entre la calle Congregación y la avenida Villas de León, donde un aproximado de 10 perros espantan a las personas que caminan por el lugar.La nieta de Guillermina, “mi nieta tiene 12 años, afortunadamente no pasó a mayores, la mordida no fue grave, pero a mi esposo también ya lo ha querido morder, pero cuando se le reclama a la dueña hasta se molesta, no asume la responsabilidad de su animal”.De acuerdo con ella,la cual ha pasado a inspeccionar esta colonia en varias ocasiones, pero los dueños meten a los canes a sus domicilios cuando escuchan a la perrera, “se ponen vivos, nada más escuchan que vienen los meten, pero de inmediato los vuelven a echar a la calle” concluyó.