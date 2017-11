Celebran carteros su día

Publicidad

Ayerdieron gracias a Dios por su trabajo con una misa en el templo de las Tres Aves Marías a las 7 de la mañana.Después de escuchar misa ,los mensajeros se fueron a las instalaciones de Correos de México, ubicadas en calle 5 de Mayo y Pedro Moreno, en la Zona Centro y ahí realizaron un convivio entre ellos.El señory platicó que él se dedica a ello por herencia.recordó el cartero Ayala quien reparte en las colonias Villa Insurgentes, san jerónimo, la deportiva I.Y también dijo que " lo que me gusta de mi trabajo es estar en la calle y no atado a una oficina , me gusta estar libre como el viento".En León hay 125 carteros, que a diario llevan a los hogares la correspondencia y siempre aplican el sigilo postal y mantienen la confidencialidad."Últimamente llegan muchos paquetes de China, de gente que compra en páginas de internet, lo que más mandan es ropa y también juguetes sexuales, no abrimos los paquetes pero por la forma de los envoltorios se da uno cuenta", dijo un cartero.A la mayoría de los carteros lo que más les gusta de su chamba es andar en las calles y algunos platicaron que mucha gente aún reconoce su labor y para esta fecha algunas personas les dan un presente como imágenes religiosas como protección., añadió el señor Ayala.